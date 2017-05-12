МЭР: РФ не нуждается в финансировании со стороны международных финансовых организаций

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия не нуждается в финансирования со стороны международных финансовых организаций, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Финансирование российской экономики сейчас именно как деньги не очень нужно, потому что у нас и платежный баланс в хорошем состоянии, и притоки капитала есть, поэтому деньги как таковые нам не нужны", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

О рейтинге ЕБРР

Орешкин также заявил, что Россия подготовит письмо и направит в рейтинговые агентства с объяснениями, почему рейтинг ЕБРР должен быть ниже ААА.

"Мы подготовим специальное письмо, отправим его в рейтинговые агентства, где аккуратно объясним, в чем проблема с финансами банка и почему он не может сохранять рейтинг AAA", - сказал он.

Орешкин подчеркнул, что для рейтинга AAA банку необходима "устойчивая капитальная база, понятная модель развития и понятная доходность". "Уход из России делает по всем этим направлениям ситуацию в банке хуже", - пояснил министр.

Ранее Орешкин в письменном заявлении к ежегодному заседанию совета управляющих ЕБРР отметил, что Россия считает действия ЕБРР в отношении нее "дискриминацией по национальному признаку". В частности, он упомянул принятие "политического руководства" о полном прекращении с июля 2014 года новых инвестиций в РФ.

Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В июле 2014 года менеджмент ЕБРР, руководствуясь политическим руководством акционеров банка от ЕС, в связи с введением антироссийских санкций принял постановление о "временной приостановке" финансирования новых проектов в России. Все прошедшие годы РФ выступала за возобновление инвестиций ЕБРР.

Устойчивый рост инвестиционной активности в РФ

Орешкин отмечает устойчивый рост инвестиционной активности в России с середины 2016 года.

"Есть статистика импорта инвестиционных товаров, и есть статистика производства товаров инвестиционного характера внутри страны. Мы видим, что эти два показателя говорят о том, что инвестиционная активность начиная с средины 2016 года у нас устойчиво поднимается", - сказал министр.

Достижение цели по инфляции

Орешкин подтвердил, что целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут уже в мае.

"Мы ожидаем, что уровень в 4% будет достигнут уже в мае. Оценки на конец года не меняются. Базовый сценарий - 3,8% при условии ослабления курса рубля. Оценки при сохранении стабильного курса рубля - около 3%. Мы идем ровно по той траектории, которая была представлена при формировании прогноза", - сказал глава МЭР.

По словам Орешкина, за оптимистичным инфляционным трендом сразу же последовала "абсолютно адекватная" реакция ЦБ, которая выразилась в более агрессивном снижении ключевой ставки.

В начале апреля Орешкин представил обновленный макропрогноз на 2017 год и плановый период до 2020 года. Правительство РФ рассмотрело три варианта прогноза - консервативный, базовый и целевой - и приняло за основу так называемый базовый сценарий, который предусматривает инфляцию в РФ по итогам 2017 года на уровне 3,8%.

Курс рубля

Орешкин также подтвердил прогноз обменного курса рубля в России в 2017 году в диапазоне 62-63 руб. за доллар при условии сохранения текущих цен на нефть.

"При текущих ценах на нефть у нас обменный курс должен выйти где-то на диапазон выше 60 руб. за доллар, 62-63 руб. за доллар. Вот эта вся история сохраняется", - сказал он.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что ожидает серьезного ослабления курса рубля до 63-64 руб. за доллар. В базовом сценарии макропрогноза до 2020 года МЭР ожидает, что курс доллара на конец 2017 гола составит 68 руб., на конец 2018-го - 70,8 руб. В целевом (позитивном) варианте макропрогноза курс доллара на конец 2017 года предполагается на уровне 68 руб., на конец 2018-го - на уровне 70,3 руб.