Кремль не комментирует ситуацию вокруг национального поисковика "Спутник"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Кремль не комментирует сообщения СМИ о том, что работа национальной поисковой системы "Спутник" может быть пересмотрена или прекращена из- за непопулярности этого ресурса.

"Этим занимается "Ростелеком" и, наверное, нужно по эффективности этого проекта обращать свои вопросы именно в эту компанию", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как ранее сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к "Ростелекому", компания признала непопулярность созданной поисковой системы "Спутник" и намерена пересмотреть его концепцию или закрыть проект. Как заявили собеседники издания, проект может быть переориентирован на новые задачи, связанные с расчетом больших данных. По их словам, сервис ценен наличием собственных технологий, действующих контрактов, а также умение работать с большой неструктурированной информацией, что, в частности, может быть использовано в инфраструктуре электронного правительства, при анализе оттока аудитории. В связи с этим возможное закрытие проекта источники "Ведомостей" считают маловероятным.

Бета-версия национального интернет-поисковика, созданного "Ростелекомом", была запущена в мае 2014 года в рамках Петербургского международного экономического форума.