"Ведомости": "Ростелеком" признал неудачным проект поисковика "Спутник"

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. "Ростелеком" признал непопулярность созданной поисковой системы "Спутник" и намерен пересмотреть его концепцию или закрыть проект. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к компании.
Как заявили собеседники издания, проект может быть переориентирован на новые задачи, связанные с расчетом больших данных. По их словам, сервис ценен наличием собственных технологий, действующих контрактов, а также умение работать с большой неструктурированной информацией, что, в частности, может быть использовано в инфраструктуре электронного правительства, при анализе оттока аудитории. В связи с этим возможное закрытие проекта источники "Ведомостей" считают маловероятным.
Планы по пересмотру развития "Спутника" подтвердил газете представитель "Ростелекома" Андрей Поляков.
"Необходимо будет внести коррективы, соответствующие действительности. Компания хочет повысить эффективность и снизить расходы. Для этого идет поиск новой экономической и рыночной модели из-за изменившейся ситуации на рынке и в экономике", - цитирует его издание.
По словам Полякова, цель данной оптимизации сделать компанию более гибкой и мобильной для выхода на новые рынки и обеспечения операционной эффективности.
Бета-версия национального интернет-поисковика, созданного "Ростелекомом", была запущена в мае 2014 г. в рамках Петербургского международного экономического форума.