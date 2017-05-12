Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ведомости": "Ростелеком" признал неудачным проект поисковика "Спутник"

Экономика и бизнес
12 мая, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

По данным источников издания, проект могут переориентировать на задачи, связанные с расчетом больших данных

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. "Ростелеком" признал непопулярность созданной поисковой системы "Спутник" и намерен пересмотреть его концепцию или закрыть проект. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к компании.

Как заявили собеседники издания, проект может быть переориентирован на новые задачи, связанные с расчетом больших данных. По их словам, сервис ценен наличием собственных технологий, действующих контрактов, а также умение работать с большой неструктурированной информацией, что, в частности, может быть использовано в инфраструктуре электронного правительства, при анализе оттока аудитории. В связи с этим возможное закрытие проекта источники "Ведомостей" считают маловероятным.

Планы по пересмотру развития "Спутника" подтвердил газете представитель "Ростелекома" Андрей Поляков.

"Необходимо будет внести коррективы, соответствующие действительности. Компания хочет повысить эффективность и снизить расходы. Для этого идет поиск новой экономической и рыночной модели из-за изменившейся ситуации на рынке и в экономике", - цитирует его издание.

По словам Полякова, цель данной оптимизации сделать компанию более гибкой и мобильной для выхода на новые рынки и обеспечения операционной эффективности.

Бета-версия национального интернет-поисковика, созданного "Ростелекомом", была запущена в мае 2014 г. в рамках Петербургского международного экономического форума.

Смотрите также

Национальный поисковик "Спутник" запустил первую версию браузера для планшетов

Национальный поисковик "Спутник" запустил сервис афиш для детей и их родителей

Поисковик "Спутник" запустит новую технологию распознавания голого тела на фото

В поисковик "Спутник" из-за технической ошибки попали эротические фото

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Маргарита Симонова и Валерий Тодоровский на съемках фильма "Большой"
Агент оттепели: что нужно знать о режиссере фильма "Большой"
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
2
СМИ: в центре Рима произошел взрыв
3
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
4
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
5
МО РФ подтвердило перехват самолета-разведчика США над Черным морем 9 мая
6
Суд оставил в силе приговор Маре Багдасарян, осужденной за подделку больничного листа
7
CNN: самолету президента США из-за некачественного техобслуживания нанесен ущерб в $4 млн
Темы дня
Загрузка...
Реклама