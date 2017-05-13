ЦБ: попытки атак вируса-шифровальщика на банки РФ пока безрезультатны

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) пока не зафиксировал случаев компрометации информационных ресурсов российских кредитных организации в результате атаки вируса-блокировщика 12 мая. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Банка России.

"ФинЦЕРТ фиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения первого и второго типа. Вместе с тем, фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано", - говорится в комментарии пресс-службы.

Журналистам сообщили, что в середине апреля ФинЦЕРТ направлял участникам информационного обмена сведения о признаках компрометации (ситуации, при которой данные IT-ресурса юридического или физического лица становятся известны другому лицу, в результате чего дальнейшее использование ресурса становится небезопасным и может привести к несанкционированным владельцем и пользователем операциях с ним, к примеру, краже средств) и методах выявления и противодействия вредоносному программному обеспечению типа "шифровальшик". Кроме того, в начале мая подобное уведомление было разослано в отношении иного типа вредоноса (cobalt strike), отметили в пресс-службе регулятора.

12 мая 2017 года значительное число компьютеров в мире подверглось атаке вирусом-блокировщиком (или вирусом-вымогателем), который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. В России нападению подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных министерств, в том числе Сбербанка, "Мегафона", МВД и МЧС.