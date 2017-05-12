Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься

12 мая мировая пресса, а позже и официальные источники сообщили о массовой атаке хакеров по всему миру.

Подробности взлома и инструкция от "Лаборатории Касперского" по защите от вируса - в материале ТАСС.

? Что случилось? "Лаборатория Касперского" на данный момент зафиксировала 45 тыс. попыток хакеров атаковать компьютеры по всему миру с помощью вируса-шифровальщика, получившим название WannaCry (Wanna Decryptor).

Хакеры пытались атаковать компьютеры в 74 странах, наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

За расшифровку данных взломщики требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin.

В частности, газеты El Mundo, Independent, Folha di Sao Paolo пишут о взломе Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании, испанской телекоммуникационной компании Telefonica, суда штата Сан-Паулу.

Кибератаке подвергся российский "Мегафон". В свою очередь, представители СК и МВД РФ опровергли информацию о хакерских атаках.

Позже в МВД все же заявили, что компьютеры ведомства подверглись атаке.

Американское издание Politico сообщило, что организовавшие кибератаки по всему миру хакеры использовали программное обеспечение АНБ.

Microsoft обновила операционную систему Windows и бесплатную антивирусную систему компании, обеспечив защиту от вируса. ? Как это произошло? Как показал анализ, атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010.

Затем на зараженную систему устанавливался руткит - набор вредоносных приложений, который позволяет получить административные права к компьютеру.

Используя его злоумышленники запускали программу-шифровальщик.

Все решения "Лаборатории Касперского" детектируют данный руткит как MEM:Trojan.Win64.EquationDrug.gen. ? Как от этого защититься? Установить официальный патч от Microsoft, который закрывает используемую в атаке уязвимость.

Убедиться, что включены защитные решения на всех узлах сети.

Если используется защита от "Лаборатории Касперского", то следует проверить наличие компонента System Watcher ("Мониторинг Системы") и включить его, а также запустить задачу сканирования критических областей.

Если обозначенный выше руткит будет найден, то нужно перезагрузить компьютер.

Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, в "Лаборатории Касперского" рекомендуют использовать сервисы информирования об угрозах, чтобы своевременно получать данные о наиболее опасных таргетированных атаках и возможных заражениях.