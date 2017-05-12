Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься

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12 мая мировая пресса, а позже и официальные источники сообщили о массовой атаке хакеров по всему миру.
Подробности взлома и инструкция от "Лаборатории Касперского" по защите от вируса - в материале ТАСС.