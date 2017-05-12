Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься

Происшествия
12 мая, 22:34 дата обновления: 12 мая, 22:48 UTC+3

"Лаборатория Касперского" зафиксировала 45 тыс. попыток хакеров атаковать компьютеры по всему миру с помощью вируса-шифровальщика

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

12 мая мировая пресса, а позже и официальные источники сообщили о массовой атаке хакеров по всему миру.

Подробности взлома и инструкция от "Лаборатории Касперского" по защите от вируса - в материале ТАСС. 

?
Что случилось?
  • "Лаборатория Касперского" на данный момент зафиксировала 45 тыс. попыток хакеров атаковать компьютеры по всему миру с помощью вируса-шифровальщика, получившим название WannaCry (Wanna Decryptor). 
  • Хакеры пытались атаковать компьютеры в 74 странах, наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.
  • За расшифровку данных взломщики требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. 
  • В частности, газеты El Mundo, Independent, Folha di Sao Paolo пишут о взломе Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании, испанской телекоммуникационной компании Telefonicaсуда штата Сан-Паулу.
  • Кибератаке подвергся российский "Мегафон". В свою очередь, представители СК и МВД РФ опровергли информацию о хакерских атаках.
  • Позже в МВД все же заявили, что компьютеры ведомства подверглись атаке. 
  • Американское издание Politico сообщило, что организовавшие кибератаки по всему миру хакеры использовали программное обеспечение АНБ.
  • Microsoft обновила операционную систему Windows и бесплатную антивирусную систему компании, обеспечив защиту от вируса. 
?
Как это произошло?
  • Как показал анализ, атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010.
  • Затем на зараженную систему устанавливался руткит - набор вредоносных приложений, который позволяет получить административные права к компьютеру.
  • Используя его злоумышленники запускали программу-шифровальщик.
  • Все решения "Лаборатории Касперского" детектируют данный руткит как MEM:Trojan.Win64.EquationDrug.gen.
?
Как от этого защититься?
  • Установить официальный патч от Microsoft, который закрывает используемую в атаке уязвимость.
  • Убедиться, что включены защитные решения на всех узлах сети.
  • Если используется защита от "Лаборатории Касперского", то следует проверить наличие компонента System Watcher ("Мониторинг Системы") и включить его, а также запустить задачу сканирования критических областей.
  • Если обозначенный выше руткит будет найден, то нужно перезагрузить компьютер.
  • Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, в "Лаборатории Касперского" рекомендуют использовать сервисы информирования об угрозах, чтобы своевременно получать данные о наиболее опасных таргетированных атаках и возможных заражениях.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Всемирная атака хакеров
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься
2
Источник: над Черным морем обнаружен тяжелый беспилотник США
3
Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС
4
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
5
Politico: организовавшие кибератаки по всему миру хакеры используют ПО АНБ
6
Компьютеры МВД подверглись хакерской атаке
7
Microsoft обновил Windows для защиты от вируса, атаковавшего компьютеры по всему миру
Темы дня
Загрузка...
Реклама