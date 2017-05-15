"Газпром" и CNPC изучат возможность строительства ТЭС в Китае

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров китайской CNPC Ван Илинь на рабочей встрече в Пекине 15 мая подписали документы по развитию российско-китайского сотрудничества в области подземного хранения газа, электроэнергетики и автодорожной инфраструктуры, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Алексей Миллер и Ван Илинь подписали Меморандум о взаимопонимании между ПАО "Газпром", CNPC и China Huaneng Group по сотрудничеству в сфере электроэнергетики на территории КНР. В документе зафиксировано намерение сторон изучить возможность совместной реализации проектов строительства тепловых электростанций", - отмечается в сообщении "Газпрома".

После встречи в присутствии Алексея Миллера и Ван Илиня также заключены три контракта на проведение предпроектных исследований для создания подземных хранилищ газа (ПХГ) на базе газовой залежи ШэнШэнь 2-1 (провинция Хэйлунцзян), в водоносных пластах Байцзюй (провинция Цзянсу) и в соляных кавернах ЧуЧжоу (провинция Цзянсу). Документы были подготовлены в развитие соглашения о геолого-техническом изучении создания ПХГ, подписанного "Газпромом" и CNPC в феврале текущего года.

Заказчиком предпроектных исследований выступает Ланфанский филиал Научно-исследовательского института разведки и разработки нефтегазовых месторождений при китайской компании PetroChina. Исполнителем по первым двум контрактам является ООО "Газпром ВНИИГАЗ", по третьему - ООО "Газпром геотехнологии". В соответствии с контрактами, российская сторона разработает основные технологические решения по созданию и эксплуатации хранилищ газа.

В рамках развития международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" Алексей Миллер, Ван Илинь, председатель правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" Сергей Кельбах и председатель совета директоров China Communications Construction Company Ltd. Лю Цитао подписали меморандум о сотрудничестве. Документ был подготовлен по инициативе "Газпрома" и предусматривает взаимодействие сторон в сфере развития автодорожной инфраструктуры этого маршрута, а также в области применения на нем сжиженного природного газа в качестве моторного топлива.

Партнеры "Газпрома"

Основной партнер "Газпрома" в Китае - государственная нефтегазовая компания CNPC. В 2016 году "Газпром" и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании по хранению газа и электрогенерации на территории КНР. 7 ноября 2016 года "Газпром" и CNPC подписали меморандум о проведении исследования возможности сотрудничества в области газомоторного топлива.

China Huaneng Group - китайская государственная генерирующая корпорация. Занимает первое место в мире по объему установленных мощностей и годовой выработки электроэнергии. China Communications Construction Company Ltd. специализируется, в основном, на создании транспортной инфраструктуры и тяжелом машиностроении. Ведущая китайская компания по проектированию и строительству дорог, мостов, железных дорог и портов.