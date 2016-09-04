Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром" и CNPC подписали контракт на постройку подводного перехода "Силы Сибири"

Экономика и бизнес
4 сентября, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС
Подрядчиком работ стала China Petroleum Pipeline - трубопроводное бюро китайской нефтегазовой компании
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Руководители ПАО "Газпром" и китайской государственной нефтегазовой компании CNPC подписали контракт на строительство подводного перехода трансграничного участка газопровода "Сила Сибири" под рекой Амур, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Смотрите также
"Газпром" планирует соединить западносибирскую и дальневосточную газотранспортные системы

"Сегодня в г. Ханчжоу (Китай) на полях саммита G20 председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Ван Илинь подписали EPC-контракт на строительство подводного перехода трансграничного участка газопровода "Сила Сибири" под р. Амур", - сообщает "Газпром".

Согласно контракту, прокладка перехода будет вестись методом щитовой проходки. Подрядчиком работ является China Petroleum Pipeline - трубопроводное бюро CNPC.

В 2014 году "Газпром" и CNPC подписали договор купли-продажи российского газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири"). Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.

Ранее Миллер сообщал, что контракт на поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" вступил в силу в мае 2015 года, срок начала поставок газа - от 4 до 6 лет после вступления контракта в юридическую силу. Соответственно, поставки газа в Китай могут начаться в период с мая 2019 года по май 2021 года.

G20. Хроника работы саммита

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Саммит G20 Газовая дипломатия Российско-китайские отношения
Страны
Китай Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Серьезные разногласия": как Россия и США пытаются договориться по Сирии
2
Один человек погиб в результате стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге
3
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
4
Кирилл Дмитриев: технология гиперпетли может стать прорывной для России
5
СМИ: Гулмурод Халимов стал новым главарем террористической группировки ИГ
6
При крушении судна у берегов Антальи пострадала россиянка
7
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
Темы дня
Реклама