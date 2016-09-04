"Газпром" и CNPC подписали контракт на постройку подводного перехода "Силы Сибири"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Руководители ПАО "Газпром" и китайской государственной нефтегазовой компании CNPC подписали контракт на строительство подводного перехода трансграничного участка газопровода "Сила Сибири" под рекой Амур, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Сегодня в г. Ханчжоу (Китай) на полях саммита G20 председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Ван Илинь подписали EPC-контракт на строительство подводного перехода трансграничного участка газопровода "Сила Сибири" под р. Амур", - сообщает "Газпром".

Согласно контракту, прокладка перехода будет вестись методом щитовой проходки. Подрядчиком работ является China Petroleum Pipeline - трубопроводное бюро CNPC.

В 2014 году "Газпром" и CNPC подписали договор купли-продажи российского газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири"). Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.

Ранее Миллер сообщал, что контракт на поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" вступил в силу в мае 2015 года, срок начала поставок газа - от 4 до 6 лет после вступления контракта в юридическую силу. Соответственно, поставки газа в Китай могут начаться в период с мая 2019 года по май 2021 года.

G20. Хроника работы саммита