Минфин РФ готов рассмотреть предложение об изменении уплаты пошлины на продажу алкоголя

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Минфин РФ готов рассмотреть предложение Минпромторга о том, что госпошлина на торговлю алкоголем должна уплачиваться не в одинаковом для всех размере, а в зависимости от числа точек продаж у владельца. Об этом сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Ранее Минпромторг предложил изменить порядок расчета госпошлины на торговлю алкоголем, в результате чего стоимость лицензии на алкогольную продукцию для торговых сетей может возрасти в разы, следует из законопроекта, который проходит процедуру общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Минпромторг предлагает устранить это неравенство и взимать пошлину за каждый отдельный магазин. При этом для Москвы и Санкт-Петербурга ее размер предлагается оставить на уровне 65 тыс. руб. в год. Для других регионов, включая город федерального значения Севастополь, пошлина должна быть снижена до 26 тыс. руб., а для малых населенных пунктов и сельской местности - до 3,5 тыс. руб.

"Мы согласны с тем, что сегодняшний порядок определения размера госпошлины неоптимальный с точки зрения того, что вне зависимости от количества точек госпошлина уплачивается в одинаковом размере. Вот с этой стороны мы готовы рассмотреть предложение Минпромторга и Минэкономразвития об изменении порядка расчета госпошлины", - сказал Сазанов.