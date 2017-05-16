Гендиректор UTair: украинские санкции не повлияют на деятельность авиакомпании

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Санкции, которые Украина ввела в отношении российской авиакомпании UTair, не повлияют на деятельность авиаперевозчика. Об этом журналистам сообщил генеральный директор UTair Андрей Мартиросов.

"Введенные Украиной санкции никак не повлияют на деятельность UTair. Мы уже продолжительное время не выполняем полеты ни в аэропорты Украины, ни над ее территорией", - сказал Мартиросов.

По его словам, UTair, как и многие другие российские авиакомпании, эксплуатирует самолеты и авиационные двигатели украинского производства.

Украинские санкции против UTair введены сроком на год (до мая 2018 года). В отношении авиаперевозчика действуют ограничения, включающие частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Подобный запрет действует и в отношении других российских авиакомпаний - "Аэрофлота", "Когалымавиа", Red Wings, "Сибири" (S7), "Уральских авиалиний" и "России".

Кроме того, Украина расширила санкции против России. В расширенный санкционный список вошли 1228 физлиц и 468 юрлиц, в том числе ряд депутатов Госдумы, судьи Конституционного суда, российские журналисты, телеканалы, социальные сети "ВRонтакте" и "Одноклассники", а также компании Mail.ru и Яндекс.