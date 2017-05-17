ФТС: экспорт пшеницы в Турцию через юг РФ начал сокращаться еще до введения пошлины

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Экспорт пшеницы в Турцию через юг России начал сокращаться еще до введения пошлины, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного таможенного управления ФТС.

"Сокращение объемов экспорта пшеницы по отношению к прошлому году наблюдалось еще в январе - феврале 2017 года (148 и 75,5 тыс. т соответственно) и не связано с введением импортной пошлины на российскую пшеницу", - сообщили в пресс-службе.

Там также заявили, что делать выводы о сокращении объемов или об активизации экспорта пшеницы из России в Турцию после отмены пошлины пока преждевременно.

Как сообщили в Южном таможенном управлении, среднемесячные физические объемы экспорта пшеницы в 2016 году составляли 213 тыс. тонн, в январе - апреле 2017 года - 163 тыс. тонн. В марте 2017 года вывезено почти 322 тыс. тонн (до 15 марта - 127 тыс. тонн и после 15 марта - 195 тыс. тонн). В апреле 2017 года - 55 тыс. тонн. Экспортом пшеницы в Турцию в 2017 году занимались 32 участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД) (при этом около половины физических объемов приходилось на пять участников ВЭД, два из которых не декларировали пшеницу в апреле - мае 2017 года). После отмены пошлины по состоянию на 15 мая 2017 года через южную таможню вывезено 5,1 тыс. тонн пшеницы.

Ранее ТАСС сообщал, что первый после отмены Турцией повышенных ввозных пошлин на российскую сельхозпродукцию сухогруз с грузом пшеницы отбыл из порта Ростова-на-Дону 11 мая. Груз составил 3 тыс. тонн.