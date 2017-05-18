Минсельхоз предложил обязать производителей молока указывать долю немолочного жира

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СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предложил обязать производителей молочной продукции на уровне ЕврАзЭС указывать на упаковке долю немолочного жиров в продукции. Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, выступая на международной конференции "Безопасность пищевой продукции и анализ риска".
"Минсельхоз подготовил и обеспечил предоставление в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложение о внесении в технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" изменений, согласно которым при маркировке будет указываться доля немолочного жира, расшифровка ингредиентов, заменителей молочного жира, информационное поле по содержанию растительных масел", - сказал он.
Эта инициатива направлена на сокращение количества возможностей для введения в заблуждение потребителей, отметил Хатуов.
Ранее замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Непоклонов сообщил журналистам, что Казахстан тормозит принятие маркировки продуктов с пальмовым маслом в ЕврАзЭС.
Минсельхоз РФ рассчитывал с 2017 г. ввести маркировку молочных продуктов, при изготовлении которых используется пальмовое масло. Министерство предложило внести изменения в Технический регламент, согласно которым производители будут обязаны указывать на личной стороне упаковки, что в товаре содержится пальмовое масло (по аналогии с маркировкой на пачках сигарет). Кроме того, предлагается запретить использование молочных терминов в названиях таких продуктов.
Сейчас вопрос маркировки находится на стадии обсуждения Евразийской экономической комиссии.