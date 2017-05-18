Сбербанк продал 50% ОФЗ для населения из общего объема 7,5 млрд рублей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сбербанк продал 50% ОФЗ для населения из общего объема 7,5 млрд руб., банк готов увеличить квоту Минфина еще на 2,5 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов.

"Уже к середине мая Сбербанк, являясь агентом Минфина по размещению ОФЗ для населения, практически исчерпал отведенную ему 50-процентную долю выпуска (7,5 млрд руб. по номиналу). Формально срок размещения выпуска заканчивается в октябре 2017 года, и общий объем размещения еще далек от завершения, но мы видим стабильный спрос наших клиентов. Мы готовы выполнить решение Минфина РФ и удовлетворить спрос наших клиентов еще на 2,5 млрд руб. ОФЗ-н из общего выпуска", - сказал Шеметов.