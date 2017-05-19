Мадуро: Венесуэла будет импортировать 60 тыс. тонн пшеницы из России в месяц

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МЕХИКО, 19 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Крупные поставки российской пшеницы в Венесуэлу начнутся в ближайшее время. Об этом сообщил в четверг глава южноамериканского государства Николас Мадуро. Ранее в тот же день он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы готовы, и уже подписаны все фитосанитарные и торговые соглашения, и очень скоро Россия будет поставлять в Венесуэлу на стабильной основе 60 тыс. тонн пшеницы в месяц, начиная с этого года", - цитирует Мадуро Венесуэльское агентство новостей (AVN). Глава государства также добавил, что скоро будут запущены пять российских предприятий по производству грузовиков, отмечает агентство.
В ходе беседы Мадуро проинформировал Путина о внутриполитической ситуации в Венесуэле и о предпринимаемых мерах по урегулированию кризиса. Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы российско-венесуэльского стратегического партнерства, а также реализацию взаимовыгодных проектов в различных областях.