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Мадуро: Венесуэла будет импортировать 60 тыс. тонн пшеницы из России в месяц

Экономика и бизнес
19 мая, 5:01 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Президент также добавил, что в скором времени будут запущены пять российских предприятий по производству грузовиков

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МЕХИКО, 19 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Крупные поставки российской пшеницы в Венесуэлу начнутся в ближайшее время. Об этом сообщил в четверг глава южноамериканского государства Николас Мадуро. Ранее в тот же день он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы готовы, и уже подписаны все фитосанитарные и торговые соглашения, и очень скоро Россия будет поставлять в Венесуэлу на стабильной основе 60 тыс. тонн пшеницы в месяц, начиная с этого года", - цитирует Мадуро Венесуэльское агентство новостей (AVN). Глава государства также добавил, что скоро будут запущены пять российских предприятий по производству грузовиков, отмечает агентство.

В ходе беседы Мадуро проинформировал Путина о внутриполитической ситуации в Венесуэле и о предпринимаемых мерах по урегулированию кризиса. Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы российско-венесуэльского стратегического партнерства, а также реализацию взаимовыгодных проектов в различных областях.

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