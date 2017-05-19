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ВЭБ в ближайшее время откроет представительства в Абу-Даби и Бахрейне

Экономика и бизнес
19 мая, 12:11 дата обновления: 19 мая, 12:32 UTC+3

Внешэкономбанк в мае объявит о сделке по поддержке экспорта товаров РФ в рамках исламского финансирования, сообщил также глава ВЭБ

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КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Внешэкономбанк в ближайшее время откроет представительства в Абу-Даби и Бахрейне. Об этом сообщил глава ВЭБ Сергей Горьков, выступая на пленарном заседании KazanSummit 2017.

"Новая стратегия ВЭБ предполагает ориентацию на страны Ближнего Востока и страны исламского мира. Мы предполагаем, что ВЭБ в ближайшее время откроет представительство в Абу-Даби, мы планируем открыть лизинг в Иране, представительство в Бахрейне и ряде еще стран", - сказал Горьков.

Глава ВЭБ также сообщил, что Внешэкономбанк до конца мая 2017 года объявит о сделке по поддержке экспорта российских товаров в рамках исламского финансирования. 

"В ближайшее время мы сможем объявить о сделке по экспорту, основанному именно на исламских финансах по поддержке экспорта российских товаров на Ближний Восток. Это новый продукт, который мы реализуем в ближайшее время. Я думаю, что до конца мая мы сможем об этом объявить", - сказал он.

"Мы видим гигантский потенциал российского экспорта - свыше $3 млрд только в странах Ближнего Востока. Мы вполне сможем развивать разные типы поддержки экспорта", - отметил Сергей Горьков.

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