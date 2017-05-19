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Сбербанк предупредил о возможных сбоях СМС-рассылки из-за проблем операторов

Экономика и бизнес
19 мая, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

При этом в банке отметили, что все системы Сбербанка работают в штатном режиме

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сбербанк предупреждает о возможных сбоях при получении СМС-оповещений от банка в связи с проблемами со стороны мобильных операторов. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Вследствие сбоя в работе операторов сотовой связи возможны сбои в получении СМС-сообщений клиентами банка по проводимым операциям в интернете, Сбербанке Онлайн, Сбербанке Бизнес-Онлайн и использовании мобильных приложений банка посредством мобильного интернета", - сказали в пресс-службе.

В банке также отметили, что все системы Сбербанка работают в штатном режиме.

Ранее "Мегафон" сообщил о возможных проблемах со связью в ряде городов России, в том числе в Москве. В пресс-службе "Мегафона" пояснили ТАСС, что причиной сбоев в голосовой связи послужила авария одного из элементов сетевого оборудования.

"Билайн" не зафиксировал сбоев связи, проблема была лишь на одной базовой станции. МТС заявил, что сеть работает в штатном режиме.

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