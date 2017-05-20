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Чалый: конкурс на проектирование "умной" электросети в Севастополе объявят в июне

Экономика и бизнес
20 мая, 18:05 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

По словам куратора проекта Алексея Чалого, в феврале 2018 года должны быть готовы две площадки, к июню - третья

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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Конкурс на проектирование "умной" электросети в рамках пилотного проекта "Энерджинет" для трех севастопольских площадок будет объявлен в июне этого года. Об этом в субботу в Севастополе на итоговой пресс-конференции Международной отраслевой стратегической сессии проекта "Энерджинет" сказал Алексей Чалый, являющийся одним из кураторов проекта и директором ООО "Разумные электрические сети".

"Мы работаем, подписана "дорожная карта", в декабре 2016 года были сделаны эскизные проекты, выделены площадки, предварительно рассчитан экономический эффект. Несколько дней назад было подписано соглашение с "Севастопольэнерго", и до конца июня будет объявлен конкурс на проект. По плану, который у нас есть, в феврале (2018 года - прим. ТАСС) мы должны сделать две площадки, к июню - третью", - сказал Чалый.

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В свою очередь, генеральный директор ПАО "Россети" Олег Бударгин отметил, что "Россети", которые должны стать одним из соучредителей нового российского предприятия "Севастопольэнерго", где будет консолидировано все электросетевое хозяйство города, готовы начать реализацию проекта "Энерджинет" в Севастополе, не дожидаясь окончания процесса консолидации. "Мы провели технический аудит энергосистемы Севастополя, <…> там законодательно достаточно сложна процедура (консолидации - прим. ТАСС), но у нас есть большой интерес и большое желание уже сейчас, не дожидаясь консолидации, начать реализацию проекта в Севастополе", - сказал он.

Пилотный проект "Энерджинет" реализуется в Севастополе в рамках Национальной технологической инициативы. Суть его состоит в том, что к 2018 году в трех специально выбранных районах на территории Севастополя должны появиться элементы "умной" электросети, которая отличается высокой надежностью. Помимо этого, власти Севастополя намерены в течение ближайших 8 лет полностью модернизировать изношенные городские электросети за счет инвестиций ПАО "Россети" в размере 2 млрд рублей.

Сейчас большая часть севастопольских электросетей находится у украинской компании "Севастопольэнерго". Для консолидации электросетей города создано одноименное российское предприятие, куда 30 июня будут переданы электросети украинской компании, а также электросети, находящиеся в ведении севастопольского правительства, "Россети" войдут в уставный капитал нового российского предприятия финансово.

Стратегическая сессия проекта "Энерджинет" под названием "Энергетика будущего. Реальная динамика изменений" проходила в Севастополе с 18 по 20 мая. Участники, среди которых представители отрасли, а также местной и федеральной власти, обсудили создание и оптимизацию технологических преимуществ России на внешних рынках, активное продвижение российских компаний и международных партнерских консорциумов на энергетический рынок стран БРИКС.

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Чалый, Алексей Михайлович
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