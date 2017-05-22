Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017

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Дорога к храму - от Крымского моста до мощей Николая Чудотворца 22 мая, 18:40

Председатель наблюдательного совета ООО "Банк Казани" Оскар Прокопьев (справа на первом плане) во время подписания меморандума о взаимопонимании с пакистанским банком "Пенджаб" © Егор Алеев/ТАСС

Генеральный секретарь Всемирного исламского фонда по экономике и финансам Абдуррахман ибн Салих Аль-Атрам © Егор Алеев/ТАСС

Генеральный секретарь Генерального совета исламских банков и финансовых учреждений CIBAFI Абделила Белатик и председатель госкорпорации "Внешэкономбанк" Сергей Горьков © Егор Алеев/ТАСС

Председатель комитета меджлиса (парламента) Туркменистана по законодательству и его нормам Сердар Бердымухамедов, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, глава Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор Исламского центра развития торговли ОИС Эль-Хассан Хзейн участвуют в дискуссии на тему партнерских финансовых услуг © Егор Алеев/ТАСС

Генеральный секретарь Генерального совета исламских банков и финансовых учреждений CIBAFI Абделила Белатик во время выступления на пленарном заседании, посвященном партнерскому (исламскому) банкингу © Егор Алеев/ТАСС

Заместитель руководителя исполкома г. Набережные Челны Эльдар Тимергалиев, глава турецкой компании "Коркмаз Групп" Ферудун Коркмаз и генеральный директор ООО Р.О.С.Л.А. Геннадий Гусаков во время подписания соглашения о сотрудничестве © Егор Алеев/ТАСС

Руководитель Всемирной ассоциации агентств инвестиционного развития (WAIPA) Бостьян Скалар во время выступления на пленарном заседании "Сила в кооперации. Партнерские финансы как новый потенциал взаимодействия России и стран ОИС в контексте турбулентных международных экономических отношений". © Егор Алеев/ТАСС

Заместитель министра экономики ОАЭ по вопросам внешней торговли и промышленности Абдалла Ахмед Аль Салех © Егор Алеев/ТАСС

Выставка Russia Halal Expo — крупнейшая в России экспозиция продуктов и услуг, разрешенных мусульманам © Егор Алеев/ТАСС

Сокол и сокольничий. В рамках KazanSummit 2017 прошла панельная сессия "Возрождение традиций российского сокольничества", на которой обсуждались актуальные проблемы заводчиков этих хищных птиц, а также способы борьбы с нелегальным экспортом браконьерски добытых соколов, кречетов, сапсанов и балобанов в страны Персидского залива © Егор Алеев/ТАСС

Глава Татарстана Рустам Минниханов (в центре) во время IX Международного экономического саммита "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2017" © Егор Алеев/ТАСС

© Егор Алеев/ТАСС

Глава Татарстана Рустам Минниханов (в центре) во время IX Международного экономического саммита "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2017"

© Егор Алеев/ТАСС

Сокол и сокольничий. В рамках KazanSummit 2017 прошла панельная сессия "Возрождение традиций российского сокольничества", на которой обсуждались актуальные проблемы заводчиков этих хищных птиц, а также способы борьбы с нелегальным экспортом браконьерски добытых соколов, кречетов, сапсанов и балобанов в страны Персидского залива

© Егор Алеев/ТАСС

© Егор Алеев/ТАСС

© Егор Алеев/ТАСС

Выставка Russia Halal Expo — крупнейшая в России экспозиция продуктов и услуг, разрешенных мусульманам

© Егор Алеев/ТАСС

Стенд компании "Акашево" на выставке Russia Halal Expo

© Егор Алеев/ТАСС

Заместитель министра экономики ОАЭ по вопросам внешней торговли и промышленности Абдалла Ахмед Аль Салех

© Егор Алеев/ТАСС

Председатель Kanoo Group Мишаль Хамид Кану

© Егор Алеев/ТАСС

Директор Агентства развития халяль-индустрии штата Пенджаб Пакистана Халиль Рахман Хан (слева)

© Егор Алеев/ТАСС

Руководитель Всемирной ассоциации агентств инвестиционного развития (WAIPA) Бостьян Скалар во время выступления на пленарном заседании "Сила в кооперации. Партнерские финансы как новый потенциал взаимодействия России и стран ОИС в контексте турбулентных международных экономических отношений".

© Егор Алеев/ТАСС

Заместитель руководителя исполкома г. Набережные Челны Эльдар Тимергалиев, глава турецкой компании "Коркмаз Групп" Ферудун Коркмаз и генеральный директор ООО Р.О.С.Л.А. Геннадий Гусаков во время подписания соглашения о сотрудничестве

© Егор Алеев/ТАСС

Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин

© Егор Алеев/ТАСС

Мировой эксперт по исламским финансам, партнер PricewaterhouseCoopers Ашрафф Джамалл (справа)

© Егор Алеев/ТАСС

Генеральный секретарь Генерального совета исламских банков и финансовых учреждений CIBAFI Абделила Белатик во время выступления на пленарном заседании, посвященном партнерскому (исламскому) банкингу

© Егор Алеев/ТАСС

Председатель комитета меджлиса (парламента) Туркменистана по законодательству и его нормам Сердар Бердымухамедов, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, глава Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор Исламского центра развития торговли ОИС Эль-Хассан Хзейн участвуют в дискуссии на тему партнерских финансовых услуг

© Егор Алеев/ТАСС

Генеральный секретарь Генерального совета исламских банков и финансовых учреждений CIBAFI Абделила Белатик и председатель госкорпорации "Внешэкономбанк" Сергей Горьков

© Егор Алеев/ТАСС

Генеральный секретарь Всемирного исламского фонда по экономике и финансам Абдуррахман ибн Салих Аль-Атрам

© Егор Алеев/ТАСС

Председатель наблюдательного совета ООО "Банк Казани" Оскар Прокопьев (справа на первом плане) во время подписания меморандума о взаимопонимании с пакистанским банком "Пенджаб"

© Егор Алеев/ТАСС

© Егор Алеев/ТАСС