Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017

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В Казани с 18 по 20 мая проходил IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2017". ТАСС выступил генеральным информационным партнером саммита.
В столицу Татарстана приехали более двух тысяч гостей из 50 стран мира, было подписано больше 40 соглашений. В рамках саммита прошла крупнейшая в России и единственная в Приволжском федеральном округе выставка халяль-продукции (то есть товаров и услуг, использование которых разрешено мусульманам).
Основные дискуссии развернулись на тему развития в России исламских финансовых услуг. Отличие от традиционных банковских сервисов — в запрете на взимание процентных ставок за предоставление кредитов и отказе от высокорисковых операций. При этом принципы исламского банкинга могут применяться к клиентам независимо от их вероисповедания. Кроме того, представители Центробанка РФ не исключили возможность запуска в России и страховых услуг, которые будут работать по исламским принципам.
Еще одной обсуждаемой темой стал халяльный туризм: Россия готова принимать гостей из мусульманских стран несмотря на взыскательность (им необходимы молельные комнаты и специальное меню, с разрешенной для них едой в ресторанах).
Отдельная сессия была посвящена традициям российского сольничества — ее организаторы уверены, что в России наблюдается повышение общественного интереса к соколиной охоте. Пернатые хищники используются и для безопасности человека, например отгоняют птиц от полетных зон около аэропортов. На панельной дискуссии обсуждались актуальные проблемы современных российских сокольников и проблемы нелегального экспорта браконьерски добытых птиц.