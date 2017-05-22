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Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017

Экономика и бизнес
22 мая, 18:34 UTC+3

Основные итоги IX Международного экономического саммита "Россия — Исламский мир"

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© Егор Алеев/ТАСС
Глава Татарстана Рустам Минниханов (в центре) во время IX Международного экономического саммита "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2017"
Глава Татарстана Рустам Минниханов (в центре) во время IX Международного экономического саммита "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2017"
Глава Татарстана Рустам Минниханов (в центре) во время IX Международного экономического саммита "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2017"
©  Егор Алеев/ТАСС
Сокол и сокольничий. В рамках KazanSummit 2017 прошла панельная сессия "Возрождение традиций российского сокольничества", на которой обсуждались актуальные проблемы заводчиков этих хищных птиц, а также способы борьбы с нелегальным экспортом браконьерски добытых соколов, кречетов, сапсанов и балобанов в страны Персидского залива
Сокол и сокольничий. В рамках KazanSummit 2017 прошла панельная сессия "Возрождение традиций российского сокольничества", на которой обсуждались актуальные проблемы заводчиков этих хищных птиц, а также способы борьбы с нелегальным экспортом браконьерски добытых соколов, кречетов, сапсанов и балобанов в страны Персидского залива
Сокол и сокольничий. В рамках KazanSummit 2017 прошла панельная сессия "Возрождение традиций российского сокольничества", на которой обсуждались актуальные проблемы заводчиков этих хищных птиц, а также способы борьбы с нелегальным экспортом браконьерски добытых соколов, кречетов, сапсанов и балобанов в страны Персидского залива
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
Выставка Russia Halal Expo — крупнейшая в России экспозиция продуктов и услуг, разрешенных мусульманам
Выставка Russia Halal Expo — крупнейшая в России экспозиция продуктов и услуг, разрешенных мусульманам
Выставка Russia Halal Expo — крупнейшая в России экспозиция продуктов и услуг, разрешенных мусульманам
©  Егор Алеев/ТАСС
Стенд компании "Акашево" на выставке Russia Halal Expo
Стенд компании "Акашево" на выставке Russia Halal Expo
Стенд компании "Акашево" на выставке Russia Halal Expo
© Егор Алеев/ТАСС
Заместитель министра экономики ОАЭ по вопросам внешней торговли и промышленности Абдалла Ахмед Аль Салех
Заместитель министра экономики ОАЭ по вопросам внешней торговли и промышленности Абдалла Ахмед Аль Салех
Заместитель министра экономики ОАЭ по вопросам внешней торговли и промышленности Абдалла Ахмед Аль Салех
© Егор Алеев/ТАСС
Председатель Kanoo Group Мишаль Хамид Кану
Председатель Kanoo Group Мишаль Хамид Кану
Председатель Kanoo Group Мишаль Хамид Кану
© Егор Алеев/ТАСС
Директор Агентства развития халяль-индустрии штата Пенджаб Пакистана Халиль Рахман Хан (слева)
Директор Агентства развития халяль-индустрии штата Пенджаб Пакистана Халиль Рахман Хан (слева)
Директор Агентства развития халяль-индустрии штата Пенджаб Пакистана Халиль Рахман Хан (слева)
© Егор Алеев/ТАСС
Руководитель Всемирной ассоциации агентств инвестиционного развития (WAIPA) Бостьян Скалар во время выступления на пленарном заседании "Сила в кооперации. Партнерские финансы как новый потенциал взаимодействия России и стран ОИС в контексте турбулентных международных экономических отношений".
Руководитель Всемирной ассоциации агентств инвестиционного развития (WAIPA) Бостьян Скалар во время выступления на пленарном заседании "Сила в кооперации. Партнерские финансы как новый потенциал взаимодействия России и стран ОИС в контексте турбулентных международных экономических отношений".
Руководитель Всемирной ассоциации агентств инвестиционного развития (WAIPA) Бостьян Скалар во время выступления на пленарном заседании "Сила в кооперации. Партнерские финансы как новый потенциал взаимодействия России и стран ОИС в контексте турбулентных международных экономических отношений".
© Егор Алеев/ТАСС
Заместитель руководителя исполкома г. Набережные Челны Эльдар Тимергалиев, глава турецкой компании "Коркмаз Групп" Ферудун Коркмаз и генеральный директор ООО Р.О.С.Л.А. Геннадий Гусаков во время подписания соглашения о сотрудничестве
Заместитель руководителя исполкома г. Набережные Челны Эльдар Тимергалиев, глава турецкой компании "Коркмаз Групп" Ферудун Коркмаз и генеральный директор ООО Р.О.С.Л.А. Геннадий Гусаков во время подписания соглашения о сотрудничестве
Заместитель руководителя исполкома г. Набережные Челны Эльдар Тимергалиев, глава турецкой компании "Коркмаз Групп" Ферудун Коркмаз и генеральный директор ООО Р.О.С.Л.А. Геннадий Гусаков во время подписания соглашения о сотрудничестве
© Егор Алеев/ТАСС
Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин
Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин
Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин
© Егор Алеев/ТАСС
Мировой эксперт по исламским финансам, партнер PricewaterhouseCoopers Ашрафф Джамалл (справа)
Мировой эксперт по исламским финансам, партнер PricewaterhouseCoopers Ашрафф Джамалл (справа)
Мировой эксперт по исламским финансам, партнер PricewaterhouseCoopers Ашрафф Джамалл (справа)
© Егор Алеев/ТАСС
Генеральный секретарь Генерального совета исламских банков и финансовых учреждений CIBAFI Абделила Белатик во время выступления на пленарном заседании, посвященном партнерскому (исламскому) банкингу
Генеральный секретарь Генерального совета исламских банков и финансовых учреждений CIBAFI Абделила Белатик во время выступления на пленарном заседании, посвященном партнерскому (исламскому) банкингу
Генеральный секретарь Генерального совета исламских банков и финансовых учреждений CIBAFI Абделила Белатик во время выступления на пленарном заседании, посвященном партнерскому (исламскому) банкингу
© Егор Алеев/ТАСС
Председатель комитета меджлиса (парламента) Туркменистана по законодательству и его нормам Сердар Бердымухамедов, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, глава Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор Исламского центра развития торговли ОИС Эль-Хассан Хзейн участвуют в дискуссии на тему партнерских финансовых услуг
Председатель комитета меджлиса (парламента) Туркменистана по законодательству и его нормам Сердар Бердымухамедов, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, глава Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор Исламского центра развития торговли ОИС Эль-Хассан Хзейн участвуют в дискуссии на тему партнерских финансовых услуг
Председатель комитета меджлиса (парламента) Туркменистана по законодательству и его нормам Сердар Бердымухамедов, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, глава Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор Исламского центра развития торговли ОИС Эль-Хассан Хзейн участвуют в дискуссии на тему партнерских финансовых услуг
© Егор Алеев/ТАСС
Генеральный секретарь Генерального совета исламских банков и финансовых учреждений CIBAFI Абделила Белатик и председатель госкорпорации "Внешэкономбанк" Сергей Горьков
Генеральный секретарь Генерального совета исламских банков и финансовых учреждений CIBAFI Абделила Белатик и председатель госкорпорации "Внешэкономбанк" Сергей Горьков
Генеральный секретарь Генерального совета исламских банков и финансовых учреждений CIBAFI Абделила Белатик и председатель госкорпорации "Внешэкономбанк" Сергей Горьков
© Егор Алеев/ТАСС
Генеральный секретарь Всемирного исламского фонда по экономике и финансам Абдуррахман ибн Салих Аль-Атрам
Генеральный секретарь Всемирного исламского фонда по экономике и финансам Абдуррахман ибн Салих Аль-Атрам
Генеральный секретарь Всемирного исламского фонда по экономике и финансам Абдуррахман ибн Салих Аль-Атрам
© Егор Алеев/ТАСС
Председатель наблюдательного совета ООО "Банк Казани" Оскар Прокопьев (справа на первом плане) во время подписания меморандума о взаимопонимании с пакистанским банком "Пенджаб"
Председатель наблюдательного совета ООО "Банк Казани" Оскар Прокопьев (справа на первом плане) во время подписания меморандума о взаимопонимании с пакистанским банком "Пенджаб"
Председатель наблюдательного совета ООО "Банк Казани" Оскар Прокопьев (справа на первом плане) во время подписания меморандума о взаимопонимании с пакистанским банком "Пенджаб"
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
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© Егор Алеев/ТАСС
Глава Татарстана Рустам Минниханов (в центре) во время IX Международного экономического саммита "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2017"
©  Егор Алеев/ТАСС
Сокол и сокольничий. В рамках KazanSummit 2017 прошла панельная сессия "Возрождение традиций российского сокольничества", на которой обсуждались актуальные проблемы заводчиков этих хищных птиц, а также способы борьбы с нелегальным экспортом браконьерски добытых соколов, кречетов, сапсанов и балобанов в страны Персидского залива
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
Выставка Russia Halal Expo — крупнейшая в России экспозиция продуктов и услуг, разрешенных мусульманам
©  Егор Алеев/ТАСС
Стенд компании "Акашево" на выставке Russia Halal Expo
© Егор Алеев/ТАСС
Заместитель министра экономики ОАЭ по вопросам внешней торговли и промышленности Абдалла Ахмед Аль Салех
© Егор Алеев/ТАСС
Председатель Kanoo Group Мишаль Хамид Кану
© Егор Алеев/ТАСС
Директор Агентства развития халяль-индустрии штата Пенджаб Пакистана Халиль Рахман Хан (слева)
© Егор Алеев/ТАСС
Руководитель Всемирной ассоциации агентств инвестиционного развития (WAIPA) Бостьян Скалар во время выступления на пленарном заседании "Сила в кооперации. Партнерские финансы как новый потенциал взаимодействия России и стран ОИС в контексте турбулентных международных экономических отношений".
© Егор Алеев/ТАСС
Заместитель руководителя исполкома г. Набережные Челны Эльдар Тимергалиев, глава турецкой компании "Коркмаз Групп" Ферудун Коркмаз и генеральный директор ООО Р.О.С.Л.А. Геннадий Гусаков во время подписания соглашения о сотрудничестве
© Егор Алеев/ТАСС
Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин
© Егор Алеев/ТАСС
Мировой эксперт по исламским финансам, партнер PricewaterhouseCoopers Ашрафф Джамалл (справа)
© Егор Алеев/ТАСС
Генеральный секретарь Генерального совета исламских банков и финансовых учреждений CIBAFI Абделила Белатик во время выступления на пленарном заседании, посвященном партнерскому (исламскому) банкингу
© Егор Алеев/ТАСС
Председатель комитета меджлиса (парламента) Туркменистана по законодательству и его нормам Сердар Бердымухамедов, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, глава Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор Исламского центра развития торговли ОИС Эль-Хассан Хзейн участвуют в дискуссии на тему партнерских финансовых услуг
© Егор Алеев/ТАСС
Генеральный секретарь Генерального совета исламских банков и финансовых учреждений CIBAFI Абделила Белатик и председатель госкорпорации "Внешэкономбанк" Сергей Горьков
© Егор Алеев/ТАСС
Генеральный секретарь Всемирного исламского фонда по экономике и финансам Абдуррахман ибн Салих Аль-Атрам
© Егор Алеев/ТАСС
Председатель наблюдательного совета ООО "Банк Казани" Оскар Прокопьев (справа на первом плане) во время подписания меморандума о взаимопонимании с пакистанским банком "Пенджаб"
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС
© Егор Алеев/ТАСС

В Казани с 18 по 20 мая проходил IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2017". ТАСС выступил генеральным информационным партнером саммита. 

В столицу Татарстана приехали более двух тысяч гостей из 50 стран мира, было подписано больше 40 соглашений. В рамках саммита прошла крупнейшая в России и единственная в Приволжском федеральном округе выставка халяль-продукции (то есть товаров и услуг, использование которых разрешено мусульманам). 

Основные дискуссии развернулись на тему развития в России исламских финансовых услуг. Отличие от традиционных банковских сервисов — в запрете на взимание процентных ставок за предоставление кредитов и отказе от высокорисковых операций. При этом принципы исламского банкинга могут применяться к клиентам независимо от их вероисповедания. Кроме того, представители Центробанка РФ не исключили возможность запуска в России и страховых услуг, которые будут работать по исламским принципам. 

Еще одной обсуждаемой темой стал халяльный туризм: Россия готова принимать гостей из мусульманских стран несмотря на взыскательность (им необходимы молельные комнаты и специальное меню, с разрешенной для них едой в ресторанах).

Отдельная сессия была посвящена традициям российского сольничества — ее организаторы уверены, что в России наблюдается повышение общественного интереса к соколиной охоте. Пернатые хищники используются и для безопасности человека, например отгоняют птиц от полетных зон около аэропортов. На панельной дискуссии обсуждались актуальные проблемы современных российских сокольников и проблемы нелегального экспорта браконьерски добытых птиц. 

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Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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