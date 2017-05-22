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Россия пока сохраняет ограничения на поставки томатов из Турции

Экономика и бизнес
22 мая, 17:25 UTC+3 СТАМБУЛ 22, мая. /ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев пояснил это, в частности, необходимостью внести изменения в отдельные акты правительства

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СТАМБУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Россия пока сохраняет ограничения на поставки томатов из Турции. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев журналистам по итогам своего визита в Стамбул.

"Решение (о снятии ограничений во взаимной торговли) последует немедленно в соответствие с регламентом правительства, коллеги будут готовить изменения в отдельные акты правительства, я их буду подписывать. Мы договорились с турецкой стороной, что это будут зеркальные действия. Что касается товарных групп (о снятии ограничений с которых договорились Москва и Анкара), то это в основном плодоовощная продукция за исключением томатов, по которым мы зарезервировали свою позицию в связи с теми инвестициями, которые были вложены в отрасль, и которые, как мы считаем, не должны пропасть", - считает Медведев.

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Он пояснил это решение тем, что "изменилась экономика, и это нужно иметь в виду всем, в том числе нашим турецким товарищам".

По словам главы правительства, договоренности также касаются снятия ограничений с использования рабочей силы, снятия секторальных ограничений на ведение бизнеса в отдельных направлениях, включая строительство и др. "По всем этим направлениям будут приняты акты правительства, на это много времени не потребуется. Но мы, естественно, ждем симметричных решений по отдельным позициям с турецкой стороны", - сказал Медведев.

Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции с 1 января 2016 г. на фоне осложнения политических отношений. Под ограничения попали апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, земляника и клубника. Кроме того, запрет затронул томаты, огурцы, цветную капусту и брокколи, репчатый лук, а также замороженные части тушек и субпродуктов индеек и домашних кур и другую продукцию.

В октябре 2016 г. Россия частично сняла эмбарго и разрешила ввоз из Турции косточковых и цитрусовых. 9 марта 2017 г. правительство РФ расширило перечень разрешенных к ввозу турецких товаров, добавив в него гвоздику, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, цветную капусту и брокколи. При этом основной позицией, возвращения которой на рынок РФ добивается Турция, являются томаты.

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