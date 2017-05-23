Yota компенсирует абонентам потери от сбоя скидками на интернет

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Оператор Yota компенсирует потери клиентам мобильного интернета, пострадавшим от сбоя в сети 19 мая, скидкой в размере до 20% на месячный пакет, сообщили ТАСС в службе поддержки Yota.

"Клиенты мобильного оператора получат скидку до 20% на свой месячный пакет, клиенты модемного продукта - до семи дней бесплатного интернета", - заявили в Yota.

Ранее Yota сообщала, что направит на компенсации пострадавшим от сбоя в сети абонентам до 20 млн руб.

19 мая в работе сети Yota и "Мегафона" произошел масштабный сбой, который привел к неработоспособности голосовой связи. "Мегафон" назвал эту аварию крупнейшей за последние годы.