Yota компенсирует абонентам потери от сбоя скидками на интернет

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Оператор Yota компенсирует потери клиентам мобильного интернета, пострадавшим от сбоя в сети 19 мая, скидкой в размере до 20% на месячный пакет, сообщили ТАСС в службе поддержки Yota.
"Клиенты мобильного оператора получат скидку до 20% на свой месячный пакет, клиенты модемного продукта - до семи дней бесплатного интернета", - заявили в Yota.
Ранее Yota сообщала, что направит на компенсации пострадавшим от сбоя в сети абонентам до 20 млн руб.
19 мая в работе сети Yota и "Мегафона" произошел масштабный сбой, который привел к неработоспособности голосовой связи. "Мегафон" назвал эту аварию крупнейшей за последние годы.