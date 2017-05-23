Кабмин исключил соль из санкционного списка

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство РФ внесло изменение в постановление, определяющее перечень подсанкционных товаров, исключив из этого списка соль и морскую воду для фармпроизводства. Соответствующий документ от 20 мая 2017 года опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, согласно изменениям, постановление уточняет позицию, касающуюся запрета ввоза соли и морской воды, дополнив ее сноской о том, что запрет не касается "товаров, предназначенных для производства лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активны добавок при подтверждении целевого назначения ввозимого товара".
При этом Минпромторг РФ должен разработать порядок подтверждения целевого назначения ввозимых товаров указанной группы. Документ вступает в силу со дня опубликования.