Производители РФ готовы увеличить добычу соли

ОРЕНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Российские производители готовы увеличить добычу соли и полностью закрыть потребность в ней на внутреннем рынке, дефицита из-за ограничения импорта соли не будет.

С 1 ноября 2016 года соль внесена постановлением правительства РФ в перечень продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из стран, которые ввели санкции против РФ. Ранее эмбарго на импорт, введенное Россией в ответ на санкции, распространялось на мясо, молоко, овощи и фрукты, а также ряд других продуктов питания.

Астрахань, Сибирь и Оренбург заменят импорт

Крупнейший производитель соли в РФ компания "Руссоль", которая ведет добычу на Илецком месторождении в Оренбургской области, на озере Баскунчак в Астраханской области, на Усольском месторождении поваренной соли в Иркутской области, поддерживает решение кабмина о внесении соли в перечень продуктов, запрещенных к ввозу в РФ из стран, которые ввели санкции против России.

"Я считаю, что соли в России достаточно, и правительство приняло правильное решение. Тем более, что раньше уже закрывали ввоз соли для Украины, проблем не было, ажиотажа тоже не было, и дефицита не было и не будет", - сказал корр. ТАСС гендиректор "Руссоли" Сергей Черный.

Ранее губернатор Оренбургской области Юрий Берг обращался в правительство РФ с просьбой повторно запретить поставки украинской "Артемсоли" в РФ. В письме говорилось о том, что ввоз соли может сократить соляное производство в России, а это потеря рабочих мест и сокращение налогов, также приводились статистические данные. По итогам 2015 года доля отечественной пищевой соли в общем объеме ресурсов внутреннего рынка впервые достигла 66%, а в первом квартале 2016 года 68%. Сейчас удельный вес отечественной соли на внутреннем рынке составляет 85%.

Компания "Руссоль" вкладывает в модернизацию и готова увеличить добычу соли. Только за последние пять лет в модернизацию предприятий компании "Руссоль" было вложено порядка 2,5 млрд рублей.

В частности, на Баскунчаке компания "Руссоль" готова увеличить добычу соли с 1,5 млн до 3 млн тонн в год. "Мы сами, местные производители, в состоянии обеспечить потребность российского потребителя соли в полном объеме в течение короткого времени - максимум года", - сказал ТАСС губернатор Астраханской области Александр Жилкин. Разрабатываемое компанией "Руссоль" озеро Баскунчак считается неисчерпаемым, так как питание озера происходит за счет многочисленных источников, которые ежегодно приносят до 2 млн тонн солей.

Рынок соли в Сибири и на Дальнем Востоке обеспечивается иркутской компанией "Тыретский солерудник", которая готова обеспечить пищевой солью до 90% рынка. По словам гендиректора предприятия Михаила Карамушка, при увеличении спроса на соль, рудник готов одномоментно нарастить объемы производства на 20%. "Сейчас предприятие производит около 500 тысяч тонн в год, рынок достаточно стабилен и подвохов с эмбарго не будет", - считает он.

По оценкам экспертов, на данный момент от общего объема потребления соли в РФ на долю Тырети приходится около 10%, балансовые запасы предприятия составляют 600 млн тонн. Тыретское месторождение Ангаро-Ленского соленосного бассейна уникально своим происхождением из пересохших мелководных лагун древнего океана, существовавшего в Палеозойскую эру более 500 млн лет назад. "Тыретский солерудник" является единственным предприятием на территории РФ, добывающим каменную соль шахтным способом на глубине 600 метров. Технология позволяет сохранить природную чистоту и полезные микро- и макроэлементы добываемой соли.

Морскую соль поставит Крым

Единственное крымское предприятие по производству морской соли по старинным рецептам готово обеспечить потребности как Крымского полуострова, так и регионы России в морской соли, сообщил ТАСС сообщил коммерческий директор производственного кооператива "Галит" Алексей Турченко.

"Если речь идет о пищевой морской соли, то мы эту потребность закроем полностью, по крайней мере, в Крыму вопросов нет никаких. Мы производим порядка 20 тысяч тонн в год, это самые большие объемы производства в Крыму. Поставки на материк (в регионы РФ-прим. ТАСС) также обеспечим", - отметил Турченко.

Собеседник агентства также сообщил, что морская соль, которая выращивается на соленом озере в Сакском районе Крыма, отличается по своему химическому составу от каменной соли. "Крымскую морскую соль мы называем живой. Она выращивается именно по старинным технологиям, выпариваясь под солнцем, и собирается вручную. По своему составу она значительно отличается от каменной соли, которую добывают в шахтах. Наша соль отличается более мягким вкусом и в ней содержатся все полезные для людей компоненты", - отметил Турченко.

Оптовая цена пачки крымской морской соли весом в один килограмм, по его словам, составляет 18 рублей.

Алтайская соль - в промышленность

В Алтайском крае, несмотря на наличие соляной добычи, создавать собственное предприятие по производству пищевой соли пока не собираются. В регионе добычу природного минерала в Бурлинском районе ведет "Алтайская соледобывающая компания" - и оттуда идут поставки соля первого и второго помола, которую используют для дорожных работы либо для предприятий животноводства.

"Что касается технической и пищевой соли первого и второго помола, то "Алтайская соледобывающая компания" имеет возможность при рыночной необходимости как увеличить добычу соли данных категорий, так и отгружать дополнительный объем уже добытой соли из хранилищ в поселке Бурсоль. Запуск производства столовой соли мелкой фасовки для населения (в пакеты по 1 кг) в свое время рассматривался как один из вариантов развития предприятия. Но основная конкуренция со стороны поставщиков Казахстана, чья пищевая соль имеет более низкую себестоимость по ряду внутригосударственных причин, не позволяет нашему предприятию рентабельно выйти на рынок по данной категории соли. Поскольку в перечне стран, на которые распространяется запрет, Казахстана нет, сложно прогнозировать кардинальные изменения по этому вопросу", - отметили на предприятии.

В 2015 году на проведение дорожных работ и для целей животноводства с предприятия было отгружено в общем более 48 тысяч тонн галита (технической соли) и пищевой соли первого и второго помола. Отгрузка соли на 2016 год намечена примерно в таких же объемах.

По данным Минсельхоза РФ, на долю стран, в отношении которых введены ограничения, в 2015 году приходилось 17,8% в общем объеме поставок пищевой соли в Россию, а также 63,9% поставок технической соли. Потребность России в пищевой соли составляет около 1,3 млн тонн в год, а в технической около 4 млн тонн. Ежегодно в стране добывается 3,6 млн тонн соли, при этом у отечественных предприятий есть потенциал для увеличения объема до 6,1 млн тонн в год.