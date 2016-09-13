Минсельхоз РФ: ограничение импорта соли не скажется на обеспечении потребностей России

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ограничение импорта соли не скажется на обеспечении внутренних потребностей России, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"Предлагаемые меры по запрету импорта соли не скажется на обеспечении внутренних потребностей РФ: выпадающие объемы могут быть компенсированы за счет увеличения объемов внутреннего производства и переориентации на поставки из других стран", - отмечает министерство.
В Минсельхозе пояснили, что на долю стран, в отношении которых введены ограничения, в 2015 году приходилось 17,8% в общем объеме поставок пищевой соли в Россию, а также 63,9% поставок технической соли.
Соль внесена в перечень запрещенных к импорту в РФ продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции против России. Соответствующее постановление правительства вступает в силу с 1 ноября 2016 года.
Ранее эмбарго на импорт, введенное Россией в ответ на санкции, распространялось на мясо, молочные продукты, овощи и фрукты и ряд других продуктов.
По данным Минсельхоза, потребность России в пищевой соли составляет около 1,3 млн тонн в год, а в технической - около 4 млн тонн.
Ежегодно в России добывается 3,6 млн тонн соли, при этом у отечественных предприятий есть потенциал для увеличения объема до 6,1 млн тонн в год.
Согласно информации Росстата, производство пищевой соли в РФ в 2015 году составило 880,6 тыс. тонн (или 68,1% годового потребления). В январе - июле 2016 года было произведено 448,7 тыс. тонн пищевой соли, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Что касается технической соли, то ее производство в России в 2015 году, по данным Росстата, составило около 2,8 млн тонн (или 67,8% годового потребления), а за январь - июль 2016 года произведено 1,4 млн тонн (на 0,3% больше, чем годом ранее).
По данным ФТС России, импорт пищевой соли в 2015 году составил 427,9 тыс. тонн (на 41% меньше, чем в 2014 году). В январе - июле 2016 года импорт пищевой соли вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 12,8% - до 249,7 тыс. тонн. Импорт технической соли в 2015 году составил 1,3 млн тонн, в январе - июле 2016 года - 577,8 тыс. тонн (на 8,6% меньше, чем годом ранее).
Основными поставщиками пищевой соли в 2015 году были Белоруссия и Казахстан (совокупно 69,7% общего объема импорта), а главным поставщиком технической соли была Украина (63,1% импорта).