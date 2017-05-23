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ВЕНА, 23 мая. /ТАСС/. Норвегия не примет участия во встрече ОПЕК и не входящих в картель стран. К переговорам присоединятся только Египет и Туркмения, сообщил журналистам в Вене участник делегации Омана.
"Только двое (из не принимавших участие в переговорах ранее - прим. ред.) подтвердили, вы о них уже слышали - это Египет и Туркмения. Насчет Норвегии - это ошибка, их не будет", - сказал он.
Ранее министр нефти Кувейта Исам аль-Марзук назвал Норвегию одной из участниц переговоров в Вене.
В четверг в Вене состоится встреча ОПЕК и не входящих в организацию стран, на которой будет обсуждаться продление соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев. По словам министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, все участники действующей сделки уже предварительно согласились пролонгировать сделку до марта 2018 года.
В конце прошлого года ОПЕК и 11 независимых стран - нефтепроизводителей договорились в первом полугодии 2017 года вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки. Эту квоту планируется сохранить и в рамках новых договоренностей.