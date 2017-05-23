НБУ оспорит решение суда, признавшего национализацию Приватбанка частично незаконной

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КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) подаст апелляцию на решения Окружного административного суда Киева, который поставил под сомнение законность национализации Приватбанка. Об этом говорится в заявлении Нацбанка.
"Национальный банк возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал Приватбанка и процедуры bail-in... Все решения по Приватбанку были приняты исключительно в рамках специальной процедуры, предусмотренной статьей 41-1 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", - заверил НБУ, подчеркнув, что "Нацбанк будет подавать апелляцию".
Окружной административный суд Киева признал национализацию Приватбанка частично незаконной и обязал выплатить истцам более 1 млрд гривен (свыше $37 млн).
Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший на Украине Приватбанк, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. 21 декабря фонд гарантирования вкладов физических лиц и министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций Приватбанка, которые минфин приобрел за одну гривну. Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении, а акционеры не смогли провести докапитализацию учреждения.
Тогда в Нацбанке заявили, что "дыра" в капитале Приватбанка - около 148 млрд гривен (около $5,5 млрд), но уже в апреле глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что это была слишком консервативная оценка. В реальности необходимость в докапитализации оказалась намного больше.