Страховщики к концу 2017 г. откажутся от сканов документов при продаже е-ОСАГО

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сайты страховых компаний и Российского союза автостраховщиков до конца 2017 года будут подключены к порталу госуслуг, что позволит отказаться от запроса сканов документов у водителя при продаже электронного полиса ОСАГО. Об этом сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин в интервью телеканалу НТВ.
"Сейчас ведется работа по подключению страховых компаний и Российского союза страховщиков к порталу госуслуг. Пока по плану к концу года мы можем перейти от сканов к просто электронному подтверждению информации через эти базы данных", - сказал он.
В июле текущего года ЦБ РФ проверит, как страховые компании устранили нарушения, выявленные в ходе проводившейся в апреле - мае масштабной проверки, добавил зампред. Как ранее сообщал Чистюхин ТАСС, в мае ЦБ завершил проверку продаж е-ОСАГО у 12 крупнейших страховщиков, по итогам которой у всех этих компаний выявлены нарушения, всем были выданы предписания.
"Мы надеемся, что к июлю этого года мы получим качественные результаты", - сказал он, подчеркнув, что подобные проверки ЦБ будет проводить регулярно.
С 1 января 2017 года все страховщики ОСАГО обязаны продавать полисы "автогражданки" через интернет.