Объем госзаказа для МСБ вырос в Москве до 200 млрд руб. в 2016 году

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Объем государственных закупок, которые размещаются для малого и среднего бизнеса Москвы, в 2016 году вырос на 77% по сравнению с 2015 годом и составил 200 млрд рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин после заключения соглашения о взаимодействии между правительством города и АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП).
Документ подписали Собянин и генеральный директор корпорации Александр Браверман.
"Это значительная цифра (200 млрд рублей - прим. ТАСС) и в рамках Российской Федерации", - отметил Собянин.
Ранее он сообщил, что заключенное в среду соглашение даст новые возможности для развития малого и среднего бизнеса Москвы.
Кроме того, напомнил мэр, малому и среднему бизнесу от города предоставляются субсидии, льготная ставка аренды помещений.
Собянин отметил, что в настоящее время в столице создана целая сеть интернет-порталов, информирующих предпринимателей о возможностях для развития.
В рамках соглашения правительство Москвы и Корпорация МСП обеспечат интеграцию интернет-ресурсов в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.
В частности, корпорация будет информировать пользователей бизнес-навигатора МСП (smbn.ru) о порталах московских властей, касающихся деятельности предпринимателей.
Со своей стороны, правительство Москвы будет информировать предпринимателей о возможностях бизнес-навигатора МСП. Интеграция профильных инструментов поддержки МСП позволит предпринимателям фактически в "одном окне" получать большой спектр информации и услуг, необходимых для старта и дальнейшего развития их бизнеса.