Объем госзаказа для МСБ вырос в Москве до 200 млрд руб. в 2016 году

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Объем государственных закупок, которые размещаются для малого и среднего бизнеса Москвы, в 2016 году вырос на 77% по сравнению с 2015 годом и составил 200 млрд рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин после заключения соглашения о взаимодействии между правительством города и АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП).

Документ подписали Собянин и генеральный директор корпорации Александр Браверман.

"Это значительная цифра (200 млрд рублей - прим. ТАСС) и в рамках Российской Федерации", - отметил Собянин.

Ранее он сообщил, что заключенное в среду соглашение даст новые возможности для развития малого и среднего бизнеса Москвы.

Кроме того, напомнил мэр, малому и среднему бизнесу от города предоставляются субсидии, льготная ставка аренды помещений.

Собянин отметил, что в настоящее время в столице создана целая сеть интернет-порталов, информирующих предпринимателей о возможностях для развития.

В рамках соглашения правительство Москвы и Корпорация МСП обеспечат интеграцию интернет-ресурсов в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

В частности, корпорация будет информировать пользователей бизнес-навигатора МСП (smbn.ru) о порталах московских властей, касающихся деятельности предпринимателей.

Со своей стороны, правительство Москвы будет информировать предпринимателей о возможностях бизнес-навигатора МСП. Интеграция профильных инструментов поддержки МСП позволит предпринимателям фактически в "одном окне" получать большой спектр информации и услуг, необходимых для старта и дальнейшего развития их бизнеса.