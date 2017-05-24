Михаил Фридман удовлетворен заключением мирового соглашения с газетой "Ведомости"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Председатель наблюдательного совета и основной бенефициар консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман удовлетворен достижением мирового соглашения с газетой "Ведомости" по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Альфа-банка, входящего в "Альфа-групп", со ссылкой на совладельца консорциума.

Мировое соглашение между Михаилом Фридманом и газетой "Ведомости" было утверждено в среду Останкинским судом Москвы. Согласно его условиям, издание опровергнет распространенную ранее информацию о бизнесмене (речь идет об опубликованной 27 февраля статье под заголовком "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о русской мафии").

"Я удовлетворен тем, что нам удалось достичь соглашения с газетой "Ведомости" мирным и цивилизованным путем, принятым во всем мире. Умение признавать и исправлять ошибки говорит о зрелости людей, их совершивших. Свобода слова и свобода прессы, являющиеся для меня одними из главных ценностей современного мира, должны основываться на достоверно проверенных фактах, и ни в коем случае не использоваться как инструмент очернения или конкурентной борьбы. Я верю в то, что редакция сделала правильные выводы, и желаю коллективу газеты быть лидерами рынка по качеству и объективности материалов", - цитирует пресс-служба Михаила Фридмана.

Ранее шеф-редактор "Ведомостей" Дмитрий Симаков сообщал, что основная претензия Фридмана была связана со "связкой с русской мафией". Он отмечал, что автор статьи не имел цели провести прямые параллели между бизнесом Михаила Фридмана и "русской мафией": его задачей, по словам Симакова, было проиллюстрировать, как тяжело российскому бизнесу в случае обыкновенных бизнес-конфликтов.

Михаил Фридман является председателем наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп" и занимает 75-е место в списке богатейших людей мира, составленном журналом Forbes. Состояние Фридмана оценивается в $14,4 млрд.

Газета "Ведомости" выходит с 1999 года. Издатель - ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа" - с 2015 года принадлежит семье Демьяна Кудрявцева.