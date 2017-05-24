Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Михаил Фридман удовлетворен заключением мирового соглашения с газетой "Ведомости"

Экономика и бизнес
24 мая, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Согласно условиям соглашения, издание опровергнет распространенную ранее информацию о бизнесмене

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Председатель наблюдательного совета и основной бенефициар консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман удовлетворен достижением мирового соглашения с газетой "Ведомости" по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Альфа-банка, входящего в "Альфа-групп", со ссылкой на совладельца консорциума.

Мировое соглашение между Михаилом Фридманом и газетой "Ведомости" было утверждено в среду Останкинским судом Москвы. Согласно его условиям, издание опровергнет распространенную ранее информацию о бизнесмене (речь идет об опубликованной 27 февраля статье под заголовком "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о русской мафии").

"Я удовлетворен тем, что нам удалось достичь соглашения с газетой "Ведомости" мирным и цивилизованным путем, принятым во всем мире. Умение признавать и исправлять ошибки говорит о зрелости людей, их совершивших. Свобода слова и свобода прессы, являющиеся для меня одними из главных ценностей современного мира, должны основываться на достоверно проверенных фактах, и ни в коем случае не использоваться как инструмент очернения или конкурентной борьбы. Я верю в то, что редакция сделала правильные выводы, и желаю коллективу газеты быть лидерами рынка по качеству и объективности материалов", - цитирует пресс-служба Михаила Фридмана.

Ранее шеф-редактор "Ведомостей" Дмитрий Симаков сообщал, что основная претензия Фридмана была связана со "связкой с русской мафией". Он отмечал, что автор статьи не имел цели провести прямые параллели между бизнесом Михаила Фридмана и "русской мафией": его задачей, по словам Симакова, было проиллюстрировать, как тяжело российскому бизнесу в случае обыкновенных бизнес-конфликтов.

Михаил Фридман является председателем наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп" и занимает 75-е место в списке богатейших людей мира, составленном журналом Forbes. Состояние Фридмана оценивается в $14,4 млрд.

Газета "Ведомости" выходит с 1999 года. Издатель - ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа" - с 2015 года принадлежит семье Демьяна Кудрявцева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
3
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
4
Участник акции 26 марта Шпаков приговорен к 1,5 года колонии за нападение на полицейского
5
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
6
Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
7
В Госдуму внесли законопроект о регулировании работы мессенджеров
Темы дня
Загрузка...
Реклама