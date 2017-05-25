Полтавченко: Петербург планирует подписать на ПМЭФ около 30 соглашений на рекордную сумму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербург представит 10 инвестиционных проектов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017) и планирует подписать около 30 соглашений на рекордную сумму, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко.

"В общей сложности на ПМЭФ-2017 Санкт-Петербург планирует подписать порядка 30 соглашений, итоговую сумму пока раскрывать не буду, чтобы интригу соблюсти. Но сумма, думаю, будет больше, чем в прошлом году… Если подпишем все, что собираемся, возможно, (будет) вообще рекордной за все предыдущие годы проведения ПМЭФ", - сказал Полтавченко в интервью информагентствам.

О соглашениях

По его словам, одним из основных соглашений станет проект Восточного радиуса в створе улиц Фаянсовая и Зольная с мостом через Неву, стоимость которого предварительно оценивается свыше 100 млрд рублей. Партнером города выступит консорциум российских компаний.

Также на форуме подпишут долгожданные специнвестконтракты с фармацевтическими компаниями. "Биокад" обязуется запустить новый завод по производству биологических субстанций и готовых лекарственных форм, а "Герофарм" - освоить производство отечественного инсулина, что позволит полностью закрыть потребности России и выйти на международный рынок.

"Кроме того, будет много социальных проектов: современные пансионаты для пожилых людей, школы, спортивные объекты, создание креативных индустрий. Будут и проекты с участием иностранного капитала", - отметил Полтавченко.

Петербургский павильон

В петербургском павильоне, девиз которого в этом году звучит как "Петербург - город будущего", установят порядка 10 макетов с использованием интерактивных технологий и элементов виртуальной реальности. Среди проектов - Восточный скоростной диаметр, вариант развития городского культурного пространства "Конюшенное ведомство" вместо отмененного апарт-отеля, город-спутник "Южный", реставрация и приспособление под современные функции Апраксина двора и ряд других, планируемых к реализации в ближайшее время. Также в павильоне пройдет порядка 20 тематических дискуссий, семинаров и круглых столов.

По итогам ПМЭФ-2016 власти Петербурга подписали 24 соглашения на сумму 118 млрд рублей. Рекордным был 2014 год, когда сумма привлеченных инвестиций составила 150 млрд рублей, а годом ранее - всего 40 млрд рублей.

ПМЭФ-2017 пройдет с 1 по 3 июня 2017. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.