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Власти Петербурга подпишут на ПМЭФ соглашение о создании кластера "Автопром Северо-Запад"

Экономика и бизнес
25 мая, 0:02 UTC+3

Губернатор города Георгий Полтавченко подчеркнул, что это будет единственное соглашение, касающееся данной отрасли

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017) соглашение с производителями автокомпонентов и союзом "Автопром Северо-Запад" с целью увеличения локализации имеющихся заводов. Об этом в интервью информационным агентствам сообщил губернатор города Георгий Полтавченко.

"Мы не планируем ничего подписывать по автопрому, кроме соглашения с союзом "Автопром Северо-Запад", в который входят производители автокомпонентов, о создании промышленного кластера "Автопром Северо-Запад". Этот шаг позволит повысить степень локализации имеющихся заводов и привлечь новых производителей и поставщиков", - сказал Полтавченко.

Он отметил, что Петербург ведет переговоры с несколькими автопроизводителями. "Могу сказать одно: переговоры ведутся с целым рядом компаний, но пока они носят закрытый характер. Пока это предварительные разговоры. Хотя есть там кое-какая конкретика, но пока говорить о ней считаю преждевременным", - сказал губернатор.

При этом Полтавченко подчеркнул, что на ПМЭФ не ожидается каких-либо решений относительно возобновления работы завода "Джи Эм", законсервированного в 2015 году. По его словам, заключенные на предыдущих форумах соглашения с автопроизводителями по модернизации и расширению производств, позволили автокластеру Петербурга пройти кризис с гораздо меньшими потерями, чем российскому автопрому в целом. В результате за 4 месяца текущего года производство автомобилей по Петербургу выросло на 26,5% к январю-апрелю 2016 года.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

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