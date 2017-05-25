Индексация зарплат может коснуться 5,8 млн бюджетников, не охваченных "майскими указами"

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Почти 6 млн работников бюджетной сферы не охвачены "майскими указами" президента РФ от 2012 года об увеличении зарплат к 2018 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.
Накануне президент РФ Владимир Путин предложил провести индексацию зарплат с учетом инфляции для тех категорий бюджетников, которые не отмечены в "майских указах" 2012 года.
"Речь идет о работниках бюджетной сферы. Общая численность указанных работников составляет 5,8 млн человек. Из них 1,9 млн человек заняты в федеральных учреждениях и 3,9 млн человек - в учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждениях", - сообщили в Минтруде.
Как отметили в пресс-службе, в социальной сфере к этим категориям относятся административные работники (экономисты, юристы, бухгалтеры, кадровики), инженерно-технические и вспомогательные работники, обслуживающие здания и оборудование (инженеры, программисты, техники, электромонтеры, слесари, сантехники, уборщики служебных помещений), специалисты по комплексной реабилитации, социальные психологи. Кроме того, к бюджетной сфере относятся государственные и муниципальные учреждения лесного хозяйства, гидрометеорологической службы, ветеринарии, службы занятости и другие.
В "майских указах" определены целевые категории бюджетников, чьи зарплаты к 2018 году должны быть доведены до 100% или 200% от средних доходов по региону. К этим категориям бюджетников отнесены учителя, работники культуры, социальные работники, врачи и медсестры, преподаватели вузов, научные работники.