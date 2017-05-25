Министр нефти Эквадора: подходящей для ОПЕК ценой нефти является $55-60 за баррель

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ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Подходящей для ОПЕК ценой нефти является $55-60 за баррель, сообщил министр нефти Эквадора Карлос Перес по итогам министерской встречи ОПЕК и не входящих в картель стран.
"Это в диапазоне $55 и $60 за баррель", - сказал министр, отвечая на вопрос о приемлемой цене нефти для производителей ОПЕК.
По его словам, также обсуждалось влияние на цену сланцевой добычи в США. "Да, конечно, это то, что мы контролировать не можем, этот фактор влияет на рынок. Да, мы обсуждали", - отметил Перес.
В то же время цены на нефть усилили падение после продления странами ОПЕК и вне картеля сделки по ограничению добычи нефти на еще 9 месяцев, до конца марта 2018 года.
Как свидетельствуют данные торгов, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года упала на 3,2% и составила $52,26 за баррель, нефть марки WTI с поставкой в июле 2017 г. - на 3,5%, до $49,55 за баррель.