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Министр нефти Эквадора: подходящей для ОПЕК ценой нефти является $55-60 за баррель

Экономика и бизнес
25 мая, 19:54 UTC+3 ВЕНА 25, мая. /ТАСС

Карлос Перес также отметил, что в ходе министерской встречи картеля обсуждалось влияние на цену сланцевой добычи в США

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ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Подходящей для ОПЕК ценой нефти является $55-60 за баррель, сообщил министр нефти Эквадора Карлос Перес по итогам министерской встречи ОПЕК и не входящих в картель стран.

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"Это в диапазоне $55 и $60 за баррель", - сказал министр, отвечая на вопрос о приемлемой цене нефти для производителей ОПЕК.

По его словам, также обсуждалось влияние на цену сланцевой добычи в США. "Да, конечно, это то, что мы контролировать не можем, этот фактор влияет на рынок. Да, мы обсуждали", - отметил Перес.

В то же время цены на нефть усилили падение после продления странами ОПЕК и вне картеля сделки по ограничению добычи нефти на еще 9 месяцев, до конца марта 2018 года.

Как свидетельствуют данные торгов, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года упала на 3,2% и составила $52,26 за баррель, нефть марки WTI с поставкой в июле 2017 г. - на 3,5%, до $49,55 за баррель.

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Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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