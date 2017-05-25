Мониторинговый комитет ОПЕК получил право рекомендовать меры в рамках сокращения добычи

ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. ОПЕК наделила мониторинговый комитет правами оценивать степень выполнения целей по сокращению добычи нефти и давать рекомендации, связанные с этими обязательствами.

Об этом заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех на пресс-конференции.

"Мы наделили мониторинговый комитет стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, правами оценивать степень выполнения взятых на себя обязательств, а также оценивать возможности по достижению целей по сокращению", - сказал он, добавив, что члены соглашения смогут давать рекомендации по взятым на себя обязательствам.

Министр энергетики РФ Александр Новак, в свою очередь, отметил, что сотрудничество между странами ОПЕК и странами вне ОПЕК будет продолжаться и вне соглашения о сокращении добычи нефти. По словам Новака, страны "будут сотрудничать не только в рамках целей по балансировке рынка, но и в двустороннем и многостороннем формате".

Сегодня в Вене министры ОПЕК и стран, не входящих в организацию, но участвующих в сделке по сокращению добычи нефти, пролонгировали договоренности до конца марта 2018 года. Министры ожидают, что благодаря этому решению запасы нефти на рынке сбалансируются к первому кварталу 2018 года.

Вне обязательств

ОПЕК не планирует в ближайшее время накладывать обязательства по сокращению добычи нефти на Ливию и Нигерию, сказал аль-Фалех.

"Мы движемся согласно плану, Ливия и Нигерия не стали причиной отклонения от плана, который мы наметили в прошлом году в Алжире. Мы будем следить за ситуацией, мы будем корректировать курс, но в ближайшее время мы не планируем устанавливать лимит (по добыче нефти) для Ливии и Нигерии", - сказал он.