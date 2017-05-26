Сбербанк не исключает продолжения кибератак

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сбербанк России не исключает продолжения кибератак, заявил журналистам в кулуарах собрания акционеров банка заместитель председателя правления Станислав Кузнецов.
"Конечно, я не только допускаю (продолжение атак - прим. ТАСС) - мы даже разрабатываем модели подобного вида атак, готовимся по различным направлениям", - сказал он.
Как ранее сообщал ТАСС, глобальная хакерская атака WannaCry 12 мая затронула компьютеры российских силовых ведомств и телекоммуникационных компаний. Атакам подверглись системы МЧС, МВД, РЖД, Сбербанка, мобильных операторов "Мегафон" и "Вымпелком". По оценке "Лаборатории Касперского", зафиксировано 45 тыс. попыток атак в 74 странах мира, причем основная часть пришлась на Россию.
Программа шифрует файлы пользователя, чтобы их нельзя было использовать. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin.
По оценкам Сбербанка, не менее 72-73% "успешно" атакованных компьютеров принадлежали российским организациям и физическим лицам. "Те, кто имеет нелицензионный Windows на своих компьютерах или не имеет официальной поддержки Microsoft, могут пострадать в ближайшее время", - сказал Кузнецов.