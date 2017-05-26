Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбербанк не исключает продолжения кибератак

Экономика и бизнес
26 мая, 9:32 дата обновления: 26 мая, 9:57 UTC+3

По словам зампредседателя правления Станислава Кузнецова, в настоящее время банк готовится к возможным атакам по различным направлениям

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сбербанк России не исключает продолжения кибератак, заявил журналистам в кулуарах собрания акционеров банка заместитель председателя правления Станислав Кузнецов.

"Конечно, я не только допускаю (продолжение атак - прим. ТАСС) - мы даже разрабатываем модели подобного вида атак, готовимся по различным направлениям", - сказал он.

Смотрите также

Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься

Как ранее сообщал ТАСС, глобальная хакерская атака WannaCry 12 мая затронула компьютеры российских силовых ведомств и телекоммуникационных компаний. Атакам подверглись системы МЧС, МВД, РЖД, Сбербанка, мобильных операторов "Мегафон" и "Вымпелком". По оценке "Лаборатории Касперского", зафиксировано 45 тыс. попыток атак в 74 странах мира, причем основная часть пришлась на Россию.

Программа шифрует файлы пользователя, чтобы их нельзя было использовать. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin.

По оценкам Сбербанка, не менее 72-73% "успешно" атакованных компьютеров принадлежали российским организациям и физическим лицам. "Те, кто имеет нелицензионный Windows на своих компьютерах или не имеет официальной поддержки Microsoft, могут пострадать в ближайшее время", - сказал Кузнецов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кибератаки на финансовую систему РФ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
3
Fox: большинство американцев считают РФ недружественной для США страной
4
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
5
В Китае казнили экс-советника администрации Внутренней Монголии
6
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
7
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
Темы дня
Загрузка...
Реклама