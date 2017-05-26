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РФПИ намерен заключить на ПМЭФ 10 адресных инвестсделок на сумму более 100 млрд руб.

Экономика и бизнес
26 мая, 14:16 дата обновления: 26 мая, 14:28 UTC+3

Глава фонда также сообщил, что РФПИ и крупные международные инвестиционные фонды на форуме примут участие во встрече с Владимиром Путиным

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/ Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме 10 адресных инвестиционных сделок. Об этом сообщил на брифинге глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что совокупный объем инвестиций РФПИ и партнеров по этим сделкам превысит 100 млрд руб.

"У нас очень насыщенная программа (на форуме). Мы объявим на этом форуме около 10 инвестиционных сделок, что очень много", - сказал глава РФПИ.

Дмитриев также сообщил, что РФПИ планирует заключить на ПМЭФ 10 соглашений по новым инвестиционным сделкам. Одна из этих сделок предполагает инвестирование в крупную нефтесервисную компанию.

"Одна из сделок, которую мы объявим, будет в крупную нефтесервисную компанию", - сказал он.

По словам Дмитриева, РФПИ и крупные международные инвестиционные фонды на ПМЭФ примут участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас будет традиционная встреча (в рамках Петербургского международного экономического форума - прим. ред.) президента РФ Владимира Путина с главами суверенных фондов, в том числе (там будут представлены) и РФПИ с нашими партнерами. Там за одним столом будут инвесторы, которые управляют капиталом в $11,4 трлн", - сказал он.

Дмитриев отметил, что во встрече примут участие рекордное количество партнеров.

Как добавил глава фонда, РФПИ видит оживление интереса к российской экономике со стороны иностранных инвесторов.

"Мы видим, что инвесторы значительно оживились. Это связано и с возвращением роста экономики России, который мы видим уже около 2% в этом году", - сказал он.

Дмитриев отметил, что доверие со стороны иностранного бизнеса к российскому рынку увеличивается и за счет сделки между ОПЕК и вне ОПЕК, что стабилизирует нефтяной рынок. "И, безусловно, инвесторы ценят и очень низкий уровень инфляции, и соответственно, очень низкий уровень безработицы в России - это 5,4%", - отметил он.

Дмитриев добавил, что РФПИ верит в сделку ОПЕК и вне ОПЕК и в то, что это стабилизирует мировые цены на нефть.

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