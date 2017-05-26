"Вертолеты России" в первый день HeliRussia-2017 подписали соглашений на 20 млрд рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" за первый день выставки HeliRussia-2017 подписал соглашений на сумму порядка 20 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"За вчерашний день мы подписали ряд соглашений на общую сумму, которая будет примерно поддерживать объем реализации нашей техники, на общую сумму порядка 20 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, это соглашения со "Сбербанк-Лизинг", а также с другими российскими и зарубежными компаниями.