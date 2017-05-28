Рогозин проинформировал Путина о первом полете нового российского самолета МС-21

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин проинформировал президента РФ Владимира Путина о первом полете нового российского среднемагистрального самолета МС-21. Глава государства поздравил коллектив предприятия-производителя, а также всех работников отрасли с этим событием, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин по телефону доложил Путину о том, что наш среднемагистральный самолет встал на крыло, совершив первый испытательный полет", - сказал Песков.
"Глава государства также позвонил президенту корпорации "Иркут", генеральному директору - генеральному конструктору "ОКБ им. А. С. Яковлева" Олегу Демченко и поздравил его, коллектив предприятия и всех работников отрасли с этим знаменательным событием", - добавил пресс-секретарь президента.
МС-21 - первый ближне-среднемагистральный самолет, который будет производиться в РФ. В новой истории России с нуля произвели пока только один гражданский самолет - региональный Sukhoi Super Jet-100 (первый полет осуществлен в 2008 году, эксплуатируется с 2011 года). МС-21 от него отличается увеличенной дальностью полета и большим количеством посадочных мест.
На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов. Как сообщал ранее Рогозин, из них на 185 машин заключены проавансированные контракты. Первым заказчиком самолета стал "Аэрофлот", планируется, что в парке авиакомпании будет эксплуатироваться 50 единиц МС-21. Профинансирует поставку лизинговая компания "Авиакапитал- сервис". В апреле гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял, что поставки первых трех самолетов ожидаются в 2019 году.