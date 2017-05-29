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У нулевой черты открылись торги в Токио на фоне запуска ракеты КНДР

Экономика и бизнес
29 мая, 4:02 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

По словам аналитика Daiwa Securities Номагути Цуёси, на фоне нового ракетного запуска инвесторы не рискуют предпринимать активных действий

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ТОКИО, 29 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись в понедельник минимальными колебаниями у нулевой черты на фоне очередного ракетного запуска КНДР.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) опустился на 0,26% до 19 635,32 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,15% до 1 567,03 пункта.

На фоне нового ракетного запуска КНДР инвесторы не рискуют предпринимать активных действий, считает аналитик Daiwa Securities Номагути Цуёси. "Геополитические риски, связанные с запуском, оказали влияние на игроков", - отметил он.

С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,01% и вышел на отметку в 111,25-111,26 иен за доллар.

 

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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