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РФПИ и фонд Саудовской Аравии рассматривают для инвестирования более 25 проектов в РФ

Экономика и бизнес
30 мая, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

К настоящему времени осуществлено уже несколько сделок, в том числе в сферах логистики, промышленности и ритейла

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций и Суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривает для инвестирования более 25 проектов в различных отраслях экономики России. Об этом говорится в материалах к встрече президента РФ Владимира Путина с преемником наследного принца, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом, которая состоится во вторник.

"Осуществлено уже несколько сделок, в том числе в сферах логистики, промышленности и ритейла", - говорится в материалах. РФПИ и фонд Саудовской Аравии в 2015 году подписали соглашение о создании долгосрочного стратегического партнерства для совместного инвестирования на территории РФ.

Саудовский фонд уже одобрил выделение на эти цели $10 млрд.

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