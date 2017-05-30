РФПИ и фонд Саудовской Аравии рассматривают для инвестирования более 25 проектов в РФ

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций и Суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривает для инвестирования более 25 проектов в различных отраслях экономики России. Об этом говорится в материалах к встрече президента РФ Владимира Путина с преемником наследного принца, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом, которая состоится во вторник.
"Осуществлено уже несколько сделок, в том числе в сферах логистики, промышленности и ритейла", - говорится в материалах. РФПИ и фонд Саудовской Аравии в 2015 году подписали соглашение о создании долгосрочного стратегического партнерства для совместного инвестирования на территории РФ.
Саудовский фонд уже одобрил выделение на эти цели $10 млрд.