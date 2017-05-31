Исаев: заявленный в прогнозе МЭР рост экономики неизбежно приведет к увеличению пенсий

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Рост экономики России, который к 2035 году прогнозирует Министерство экономического развития (МЭР) РФ, неизбежно приведет к соответствующему увеличению пенсий граждан. Такое мнение высказал первый заместитель думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, комментируя материал в газете "Ведомости" о макропрогнозе МЭР до 2035 года.

Как пишет газета, которая ознакомилась с соответствующим документом, Минэкономразвития закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет в целевой вариант макропрогноза-2035, который предполагает повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых.

По словам Исаева, есть федеральный закон, обязывающий индексировать пенсии не ниже уровня инфляции, "который неуклонно должен соблюдаться". "Кроме всего прочего, если будет расти экономика, то неизбежно вырастут доходы Пенсионного фонда РФ (ПФР)", - заявил депутат, который является членом комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В соответствии с законодательством, "при росте доходов Пенсионного фонда должны проводиться дополнительные индексации", что означает и соответствующий рост пенсий, отметил Исаев.