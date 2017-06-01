Глава ННК шокирован санкциями США против компании

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава "Независимой нефтегазовой компании" (ННК) Эдуард Худайнатов заявил, что шокирован санкциями, которые ввел Минфин США против компании.
"Я совершенно шокирован. Особенно поразила меня выявленная администрацией США связь моей компании с северокорейской ядерной программой: у меня не хватило бы воображения такое выдумать", - сказал он ТАСС.
По его словам, юристы ННК тщательно изучат масштабы ущерба от введения санкций, после чего будет принято решение о мерах по защите бизнеса компании.
Худайнатов расценивает введенные санкции как политический заказ. "ННК - динамично развивающаяся частная компания, единственная, кстати, частная вертикально интегрированная нефтяная компания в России, ставшая весьма привлекательной для инвесторов, что очевидно было замечено даже в США. И я расцениваю все это как политический заказ, цель которого - уничтожить сильного конкурента, сорвать переговоры с инвесторами, как раз находившиеся в стадии завершения" - отметил топ-менеджер.
Министерство финансов США расширило санкции в отношении КНДР. Под ограничения, в частности, попали находящиеся в Москве компании - ННК, а также занимающаяся реализацией подшипников и резинотехнических изделий фирма "Ардис-Подшипник". Санкции введены и против дочерней организации ННК - "ПриморНефтеПродукт".
В Минфине утверждают, что ННК - "российская компания, которая подписала контракт на поставку нефти в Северную Корею и, по имеющимся сведениям, отправила в Северную Корею нефтепродуктов более чем на 1 млн долларов". По данным министерства, компания "возможно, могла действовать в обход северокорейских санкций".