Сечин назвал целью санкций обострение социально-экономической ситуации в России

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Основная цель введенных в отношении России санкций заключалась в том, чтобы обострить социально-экономическую ситуацию в стране. Такое мнение выразил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в интервью газете Financial Times.

"Цель (санкций) состояла в том, чтобы оказать негативное влияние на социально-экономическую ситуацию, сделать ее хуже и воздействовать на выборы, это мое глубокое убеждение", - сказал он. "Я не люблю говорить про санкции, уверен, что они абсолютно неоправданны и даже незаконны, - добавил глава "Роснефти". - Нельзя переносить политическую ответственность на корпоративный уровень. Мы не являемся частью международной политики, мы не формируем политику".

В качестве негативного примера он привел влияние ограничительных мер на компанию, которой он управляет. "Я напряженно работаю над тем, чтобы поднять капитализацию. Раньше она достигала $93 млрд, а потом кто-то принимает решение ввести санкции. И моя капитализация, весь плод моих усилий, уменьшается до $62 млрд", - сказал Сечин.

Он добавил, что, хотя компания устойчива перед лицом санкций, они негативно отражаются на ее восприятии игроками на рынке. "Те проблемы, которые у нас могли возникнуть из-за санкций, мы решаем без каких-либо сложностей, - отметил глава "Роснефти". - Пока они не оказали на нас негативного влияния. Но рынки воспринимают это по-другому".

Он также не согласился с мнением, что частные компании более эффективны, чем государственные. "Нам продолжают говорить, что частные компании работают более эффективно. И я полностью не согласен с этим. Мы, безусловно, демонстрируем, что мы конкурентоспособны, мы можем конкурировать с любыми игроками на рынке", - указал Сечин.

Европейский суд юстиции общей юрисдикции в марте признал обоснованными санкции Евросоюза, введенные в связи с ситуацией на Украине, в отношении ряда российских компаний, включая "Роснефть". Санкции против "Роснефти" в 2014 году ввели и США.

Тиллерсон и нефтяная промышленность

Назначение бывшего руководителя нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США положительно отразится на нефтяной промышленности, считает Сечин.

"Это правда. Это действительно хорошо для этой индустрии. Наш уважаемый Рекс Тиллерсон, наш бывший коллега, отлично осознает ту синергию, которая возникает в результате реализации совместных проектов", - считает он. По словам Сечина, "в современном мире существуют три регулятора". "Первый, - отметил он, - это американский нефтяной рынок, который производит 9,3 млн баррелей в день. Затем идет Саудовская Аравия. И потом - Россия". "Таким образом координация этих трех лидеров, безусловно, стала бы выгодной для рынка, для компаний, для акционеров, для каждого", - подчеркнул глава "Роснефти". Соглашение о сокращении добычи нефти "Роснефть" готова защищать свои рынки в случае, если страны ОПЕК решат выйти из соглашения о добыче нефти, отметил Сечин. Смотрите также Продолжат сокращать: к чему приведет договоренность о снижении объемов добычи нефти "Если вопрос в том, как ОПЕК будет выходить из этих соглашений, то внезапно, - сказал он. - Мы также будем готовы. Если что-то пойдет не так, мы не позволим им занять наши рынки. Мы будем защищаться". Сечин считает важным строгий мониторинг соблюдения условий сделки. "Мы управляем рисками, мы должны оценивать каждую тенденцию, и каждая тенденция может сказаться на результатах нашей работы. Мы будем готовы. На данном этапе важно, чтобы действовала качественная система мониторинга", - отметил он. При этом глава "Роснефти" признал, что интересы стран, производящих нефть, рано или поздно разойдутся. "У всех участников этого процесса есть свой собственный интерес. На этой стадии наши интересы, интересы Саудовской Аравии и интересы американской отрасли добычи сланцевой нефти приведены в соответствие. Но я предполагаю, что в определенный момент, рано или поздно, через некоторое время эти интересы разойдутся, и мы ответим на это", - сказал Сечин. Россия и ОПЕК обязались сокращать добычу с 1 января 2017 года в течение полугода. РФ в соответствии с подписанным документом должна снизить производство на 300 тысяч баррелей в сутки. На встрече в Вене 25 мая все участники соглашения согласились продлить срок его действия еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года.