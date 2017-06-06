Концепция развития острова Русский предусматривает введение tax free

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Концепция развития острова Русский, представленная накануне на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами, предполагает создание там полноценного университетского города. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Важнейшим направлением развития острова является развитие Дальневосточного федерального университета и создание в целом на острове полноценного университетского города. Концепцией предусматривается строительство II очереди ДВФУ, включающей новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк, а также специальные страновые кампусы для студентов из Китая, Японии, Республики Корея и других стран АТР", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что остров Русский станет центром притяжения высокотехнологичных проектов и компаний на Дальний Восток. В частности, концепцией предусмотрено создание морского биотехнопарка, площадки для использования, тестирования и сертификации российских и иностранных высокотехнологичных систем, в том числе робототехники, морской техники, беспилотных систем. Этому будет способствовать также создание на острове Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий.

Кроме того, для повышения туристической привлекательности острова Русский концепцией предусматривается введение системы tax free.

На первом этапе - в течение 2017-2022 годов - планируется обеспечить все необходимые условия для привлечения частных инвестиций, а именно - как экономические (территории опережающего социально-экономического развития), так и инфраструктурные (дорожно-транспортная и коммунальная инфраструктура). В рамках первого этапа также запланировано, в частности, создать такие объекты, как центр международного сотрудничества с конгрессно-выставочной, гостиничной и офисной инфраструктурой, центр ядерной медицины, туристско-рекреационный центр объектов природного комплекса острова Русский, многофункциональный семейный центр с аквапарком, туристический комплекс "Владивостокская крепость", инновационно-культурный центр. В ходе второго этапа, в 2023-2027 годы, предполагается реализация ряда инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова Русский. В частности, речь идет о развитии инфраструктуры Дальневосточного федерального университета и создании технико-внедренческого парка.

"Восемь инвесторов подтвердили свое желание реализовать на острове Русский свои проекты на сумму примерно 53 млрд рублей", - уточнил глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка. Что касается бюджетного финансирования, то концепцией определено, что в реализации инвестиционных проектов оно не может превышать 30% от объема заявленных частных инвестиций.