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Медведев утвердил концепцию развития острова Русский

Экономика и бизнес
5 июня, 14:55 дата обновления: 5 июня, 14:58 UTC+3

Концепция предусматривает в основном привлечение средств частных инвесторов, уточнил вице-премьер Юрий Трутнев

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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил концепцию развития острова Русский в Приморье. "В рамках концепции этот остров должен стать одной из ключевых площадок для интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион", - заявил председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Вице-премьер Юрий Трутнев уточнил, что концепция предусматривает в основном привлечение средств частных инвесторов. По его словам, уже имеющийся объем инвестиций составляет 53 млрд рублей.

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Медведев напомнил, что сейчас на острове Русский создан и работает современный кампус Дальневосточного университета, океанариум, "но потенциал его (острова), конечно, гораздо шире".

Трутнев сообщил, что "концепция предусматривает развитие острова Русский, прежде всего, как образовательного, научного кластера". "Концепция предусматривает развитие в основном за счет средств частных инвесторов при минимальном расходовании бюджетных средств - только на создание инфраструктуры", - сказал он. Вице-премьер отметил, что уже заключаются соглашения с инвесторами, на данный момент заключено восемь таких документов. По его словам, соглашения предусматривают создание инженерного центра Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, создание био-технопарка для развития в области аквакультуры, центра ядерной медицины, спортивного, гостиничного и бальнеологического комплексов, также появится проектный офис "Россетей", рестораны, гостиницы. "Общий объем инвестиций - 53 млрд рублей, будем дальше работать, исходя из того, чтобы создать условия для науки, образования", - сказал Трутнев.

Медведев назвал перечисленные Трутневым цели очень важными. "Все это нужно делать, при этом, конечно, не забывая об уникальной природе самого острова", - указал глава кабинета министров. "Мы обязаны сделать все, чтобы помимо инженерного обустройства, экономического и социального развития там все-таки сохранились все природные богатства, которые изначально там были", - подчеркнул премьер.

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Персоны
Трутнев, Юрий Петрович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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