Дворкович: создание второго лоукостера в России находится на уровне идеи

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СКОЛКОВО, 7 июня. /ТАСС/. Создание второго лоукостера в России в настоящее время находится на уровне идеи, конкретного бизнес-плана нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворковичв кулуарах конференции Startup Village.
"Это пока на уровне идеи, нет даже бизнес-плана", - сказал он, пояснив, что это идея не государства, а отдельных инвесторов.
О том, что конкретных предложений по созданию новых лоукостеров пока нет, говорил министр транспорта РФ Максим Соколов в рамках Петербургского международного экономического форума. Стратегически Минтранс поддерживает идею создания лоукостеров, отмечал он.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что в России может появиться еще одна низкобюджетная авиакомпания. Российские инвесторы ведут об этом переговоры с рядом иностранных лоукостеров - Air Asia, Wizz Air и Pegasus, а также с Российским фондом прямых инвестиций. Новый перевозчик на базе действующей российской авиакомпании мог бы летать из недозагруженных региональных аэропортов, например из петербургского Пулково.