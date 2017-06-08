Авиакомпании скорректируют программу чартеров для недопущения задержек рейсов

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Росавиация поручила чартерным авиакомпаниям скорректировать программу перевозок до 20 июня для недопущения задержек и отмен рейсов, говорится в сообщении ведомства.
"По поручению Росавиации до 20 июня 2017 года чартерные компании должны скорректировать свою программу авиаперевозок, обеспечить обязательное наличие резервных бортов, полностью ликвидировать и не допускать задержек свыше двух часов, заблаговременно информировать пассажиров обо всех изменениях в расписании", - отмечается в сообщении.
В противном случае Росавиация может публично обратиться к туроператорам и пассажирам с предупреждением о недобросовестности таких авиакомпаний, проведет их внеплановые проверки на предмет соответствия сертификационным и лицензионным требованиям, а также точечно ограничит чартерную программу.
Данная мера обоснована ростом пассажирских перевозок и недостатком парка воздушных судов и авиационного персонала. Таким образом, несоответствие программ перевозок авиакомпаний стало причиной задержек и отмен рейсов у ряда чартерных авиакомпаний, подчеркивают в Росавиации.
Накануне глава Росавиации Александр Нерадько заявлял, что ведомство может пойти на отмену чартерных рейсов при возникновении массовых задержек авиаперевозок.
С проблемой массовых задержек рейсов в конце мая столкнулись пассажиры "ВИМ-Авиа". Были задержаны как внутренние, так и международные рейсы, в том числе в Турцию. По мнению главы Росавиации, авиакомпания не соотнесла свои желания по объему авиаперевозок с возможностями - с января по май авиакомпания увеличила перевозки на 204% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"ВИМ-Авиа" приняла решение сократить чартерную программу рейсов до 15 июня. По словам Нерадько, в самом пессимистичном варианте компания справится с кризисом к середине июня.