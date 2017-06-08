Глава комитета Госдумы: поправки против обхода блокировок сайтов не вводят цензуру

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Инициатива депутатов Госдумы по запрету использования в России технологий, позволяющих просматривать заблокированные сайты, соответствует существующей тенденции создания в интернете правового пространства и не вводит цензуру. Такое мнение высказал глава комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Ранее депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ) внесли в Госдуму законопроект, запрещающий использовать в России "информационно-телекоммуникационные сети, информационные системы и программы", которые позволяют получать доступ к сайтам, доступ к которым на территории РФ ограничен.

"Предложенные коллегами законопроекты, вводящие регулирование ранее никак не контролировавшихся государством технологий, соответствуют общей тенденции развития отечественного законодательства: создание в интернете правового пространства, аналогичного офлайну", - заявил Левин, которого цитирует пресс-служба комитета.

Он отметил "три принципиально новых решения", которые дополнят действующее законодательство, если поправки будут приняты. "Это введение регулирования в технологии анонимизации доступа, предписание операторам поисковых роботов удалять ссылки, облегчающие доступ к противоправной информации, и отмена реестра блогеров", - сказал он.

Левин отметил, что законопроект "не вводит никаких новых запретов, ограничений или тем более цензуры". "Коллеги заложили в него только ограничение доступа к уже запрещенной законом или решением суда информации. В предложенной редакции нет криминализации анонимности или шифрования. Запрещается только использование средств такого рода в целях получения доступа к противоправному содержанию", - подчеркнул депутат.

При этом он добавил, что для шифрованных сетей юридических лиц, использующих их в корпоративных целях, сделано исключение.

Для поисковых систем, по словам Левина, вводятся точно такие же требования, направленные на то, чтобы пресечь использование поисковиков как средства обхода закона. Предполагается прекращение их использования как средства доступа к содержанию, нарушающему закон, пояснил он.

Левин сообщил, что в разработке законопроекта, кроме Ассоциации продюсеров кино и телевидения, принимали участие отраслевые эксперты, в том числе из ведущих контентных и телекоммуникационных компаний. Мнение Роскомнадзора также было учтено, уточнил парламентарий. "Со своей стороны мы видим задачу комитета в организации открытого обсуждения на нашей площадке с целью минимизировать возможные риски для отечественного бизнеса, а также обеспечения безопасности и благополучия граждан России", - заключил Левин.

Штрафы для операторов поисковиков

Авторы законопроекта также предлагают возложить на операторов поисковых систем в интернете "обязанность прекращать на территории России выдачу ссылок на заблокированные в России информационные ресурсы".

Одновременно те же депутаты внесли на рассмотрение Госдумы поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно им, неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о заблокированных в РФ сайтах, будет грозить штрафом для граждан в размере 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Такие же санкции предусмотрены за неисполнение поисковиком обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей ссылок на заблокированные информационные ресурсы.