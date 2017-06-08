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Сбербанк обжалует решение суда по сделке с "Транснефтью"Экономика и бизнес 8 июня, 18:19
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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сбербанк обжалует решение Арбитражного суда Москвы, признавшего недействительной сделку банка с "Транснефтью", в результате которой трубопроводная компания понесла убытки на 66 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
"При заключении сделки "Транснефть" подписала декларацию о рисках, содержащую полную информацию о рисках и вероятности их реализации, компания понимала и оценивала свои возможные убытки, а теперь утверждает об обратном. Юристы банка считают данное решение арбитражного суда недостаточно обоснованным и несправедливым по отношению к добросовестным участникам рынка производных инструментов, кроме того, серьезно препятствующим законному развитию этого рынка и нарушающим основополагающие принципы, на которых построен рынок производных инструментов. После получения полного текста решения суда Сбербанк незамедлительно обжалует его в апелляционной инстанции", - отметили в пресс-службе банка.
Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами, в результате которой компания получила более 66 млрд рублей убытка.
По информации агентства Bloomberg, речь шла о сделке с производными инструментами, заключенной перед валютным кризисом 2014 года.
В отчете по МСФО за 2014 год "Транснефть" сообщила, что в декабре 2013 года "в целях снижения стоимости обслуживания корпоративных облигаций группа заключила сделку с банком, контролируемым государством", одновременно приобрела барьерный опцион-пут с отлагательным условием и продала барьерный опцион-колл с отлагательным условием на $2 млрд с датой исполнения в сентябре 2015 года.
Осенью 2014 года "группа и вышеуказанный банк" заключили сделку "процентный своп" предполагающий обмен плавающей ставки на плавающую (float-to-float) на основе амортизируемой номинальной суммы на срок до 2029 года. В рамках сделки были реструктурированы условия по барьерным опционам в части изменения барьера в сторону увеличения, а также заключены опционы со сроками исполнения в октябре-декабре 2014 года.
Чистый убыток от операций с производными финансовыми инструментами "Транснефти" за 2014 год составил 75,3 млрд рублей.