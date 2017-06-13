Минтранс предложил вернуть лицензирование всех видов автобусных перевозок

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Минтранс предлагает вернуть лицензирование всех видов автобусных перевозок, соответствующий законопроект уже находится в Госдуме и может быть принят в осеннюю сессию.
Об этом сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Николай Асаул, комментируя возможность ужесточения законодательства после ДТП с автобусом в Забайкальском крае.
"Мы предлагаем лицензировать все виды автобусных перевозок. В настоящее время лицензированию подлежат только регулярные, городские и пригородные виды сообщения", - уточнил замминистра.
По его словам, "при наличии политической воли, (законопроект) можно принять в осеннюю сессию".
Асаул также сообщил, что Минтранс и Ространснадзор на всероссийском селекторном совещании 15 июня обсудят с властями регионов безопасность автобусных перевозок.
"Ространснадзором проводятся все необходимые проверочные мероприятия. 15 июня мы проводим всероссийский селектор вместе с руководителем Ространснадзора Виктором Басаргиным, где будем с регионами обсуждать проблематику безопасности проезда на междугородних автобусах, разбирать причины этих резонансных ДТП, которые произошли за выходные и праздничные дни, смотреть общую ситуацию и вырабатывать меры по повышению безопасности", - рассказал замминистра.