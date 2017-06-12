Три ДТП с автобусами в России менее чем за сутки унесли жизни 14 человек

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Три аварии с участием автобусов менее чем за сутки произошли в трех регионах России - Забайкальском крае, Томской области и в Крыму. Жертвами ДТП стали в общей сложности 14 человек, более 60 получили травмы. В регионах инициируют дополнительные проверки дорог и компаний-перевозчиков.

Забайкалье: дорожные работы

Вечером 11 июня в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района слетел с насыпи высотой до 30 метров и перевернулся автобус, в котором находился 51 человек, в основном женщины. Они возвращались с традиционного крестного хода, который проходит в селе Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

ДТП произошло на 702-м километре трассы "Байкал". Как рассказал ТАСС глава Петровск-Забайкальского района Андрей Кузнецов, это опасный отрезок дороги. "Это вообще сложный участок, поворот почти на 180 градусов, серпантин", - сказал он.

К тому же в этом месте проводился гарантийный ремонт: асфальт рабочие уже положили, а бордюр установить не успели. В СК сообщили, что знаки, предупреждающие о ремонтных работах, были расположены за 10 км от места ДТП. Эксперт в дорожной отрасли, председатель красноярского регионального отделения "Деловой России" Эдуард Веккесер в беседе с ТАСС отметил, что такие знаки должны устанавливаться несколько сотен метров от места проведения работ, чтобы водитель не забыл о предупреждении.

"Знаки с информацией о проведении работ, рекомендациями о скоростном режиме и прочие у нас обычно устанавливаются за 350 метров, большие информационные стенды, где сообщается о ремонте, об его сроках и подрядчиках, могут быть несколько дальше - метров 500. Все зависит от конкретной локальной ситуации - горы, тайга, туман... Десять километров то знака до места ремонта - большое расстояние, водитель может забыть о таком предупреждении", - сказал Веккесер.

Семьи погибших получат компенсации в размере 1 млн рублей, размер материальной помощи пострадавшим пока не определен. Средства для выплат возьмут из резервного фонда Забайкальского края. Вторник, 13 июня, объявлен в регионе днем траура по погибшим.

В отношении водителя автобуса уже возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели людей. Следственный комитет начал проверку по двум статьям Уголовного кодекса - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности, на которую проверяют дорожных рабочих. Губернатор Забайкалья Наталья Жданова распорядилась провести проверку всех дорог и транспортных средств.

Томская область: не справился с управлением

Около полудня по местному времени в Томской области произошло еще одно крупное ДТП - рейсовый автобус, перевозивший 27 пассажиров по маршруту Томск - Парабель, съехал в кювет и перевернулся. Погиб пятимесячный младенец.

По данным СК, в аварии пострадали 24 человека. Госпитализированы были 17. В числе пострадавших - трое детей, их жизни вне опасности.

Состояние четырех человек оценивается как тяжелое. Трех пострадавших с самыми серьезными травмами отправили санавиацией в Томск, сообщал ТАСС вице-губернатор региона Чингис Акатаев.

В администрации Томской области сообщили, что водитель, по предварительным данным, не справился с управлением. Изначально говорилось, что ДТП произошло на крутом повороте, но в областном управлении ГИБДД уточнили, что авария случилась в границах села Сугот, на плавном повороте, о котором предупреждал знак. По данным автоинспекции, несмотря на дожди, на трассе в момент ДТП было сухо.

Автобус принадлежит муниципальному учреждению "Парабельское АТП", директор которого Андрей Лебедев заявил ТАСС, что транспортное средство находилось в хорошем состоянии, проводился его регулярный осмотр. Сейчас перевозчика проверяет следствие на предмет оказания услуг ненадлежащего качества, в офисе изымается документация.

Управлял автобусом опытный водитель - его стаж, как сообщили в СК, составляет около 30 лет.

"Он не был уставшим, делает рейс в день, утром сегодня вышел из города. Он водитель с большим стажем, говорит, что не понимает, что произошло, может, отвлекся Он после ДТП всех пассажиров вытащил из автобуса, всем оказал первую помощь", - рассказал ТАСС замглавы Парабельского района Сергей Лепехин, выезжавший на место происшествия.

Власти района намерены инициировать дополнительные проверки компаний-перевозчиков. "Мы обычно говорили, что частники - плохо, а тут получилось, что с муниципальным перевозчиком такая беда", - отметил Лепехин.

Ситуация находится на особом контроле у областных властей, советующее поручение своим заместителям дал врио губернатора Сергей Жвачкин.

Крым: туристический автобус

В понедельник утром грузовая "Газель" врезалась в автобус в районе поселка Массандра под Ялтой. Оба транспортных средства опрокинулись. По предварительным данным, автобус вез на экскурсию в Ялту группу туристов из 25 человек.

После столкновения госпитализированы пять человек, в том числе три ребенка. "В больницу госпитализированы пять человек. Женщина с переломами таза находится в реанимации, мужчина получил травмы средней степени тяжести. Доставлены и трое детей с легкими травмами, их здоровью и жизни ничего не угрожает", - сказал ТАСС помощник начальника регионального главка МЧС Владимир Иванов.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД рассказали, что участок дороги, где произошла авария, не считается опасным.

"Грузовая "Газель" шла сразу за автобусом, по неустановленной пока причине она врезалась в пассажирский автобус", - отметили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка, после которой будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело.