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По факту аварии автобуса в Забайкалье возбуждено уголовное дело

Происшествия
12 июня, 5:24 дата обновления: 12 июня, 6:07 UTC+3

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"

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ЧИТА, 12 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии автобуса в Забайкальском крае, в результате которой погибли 11 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"Следователи межмуниципального отдела полиции "Петровск-Забайкальский" возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова  проведет заседание оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий ДТП с автобусом.

"Глава региона заслушает доклады об оперативной обстановке на месте трагедии, а также о работе с пострадавшими", - уточнили в пресс-службе. Источник в администрации края уточнил ТАСС, что на заседании будет принято решение о выплате компенсаций погибшим и пострадавшим в результате аварии.

На личный контроль расследование аварии автобуса взял полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Полномочный представитель взял на личный контроль расследование дорожно-транспортного происшествия и поручил оказать необходимое содействие семьям погибших и пострадавших", - сообщается на официальном сайте полпреда. Меняйло также выразил соболезнование родным и близким погибших и пострадавших в аварии. 

Автобус, в котором находился 51 человек, упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск- Забайкальского района, на 702-м километре трассы "Байкал", где велись дорожные работы.

По уточненным данным, погибли 11 человек, 36 были госпитализированы, в том числе одна женщина находится в коме. Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

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